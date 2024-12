Legende: Nächster Sprung: Mausefalle Für Marco Odermatt und Konsorten geht es am 25. Januar die legendäre Streif hinunter. Keystone/Johann Groder

Nach dem Riesenslalom beim Saison-Prolog in Sölden sowie den beiden Slaloms in Levi und Gurgl ist die Zeit nun reif für die ersten Speedrennen des Winters. In Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado steht am Freitag eine Abfahrt und am Samstag ein Super-G auf dem Programm (gefolgt von einem Riesenslalom am Sonntag).

Im Weltcup-Kalender 2024/25 finden sich 9 Abfahrten und 8 Super-G. Damit kommen die Speedfahrer auf 4 Rennen weniger als die Techniker, die 9 Riesenslaloms und sogar 12 Slaloms bestreiten können.

Nach den Rennen in den USA verschiebt sich der ganze Ski-Tross zurück nach Europa, wo vor dem Jahreswechsel unter anderem die Abfahrts-Klassiker in Gröden (21.12.) und Bormio (28.12.) auf dem Programm stehen. An beiden Orten wird auch ein Super-G gefahren.

Hundschopf und Mausefalle im Januar

Die grossen Weltcup-Highlights der Abfahrer stehen traditionell in der 2. Januarhälfte im Kalender. Am 18.01. stürzen sich die Ski-Cracks am Lauberhorn den Hundschopf und eine Woche später in Kitzbühel die Mausefalle hinunter.

03:16 Video Archiv: Cuche verhindert 1998 in Crans-Montana als Zweiter einen dreifachen Austria-Triumph Aus Sport-Clip vom 02.12.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 16 Sekunden.

Am 22. Februar 2025 steht in Crans-Montana eine 2. Abfahrt in diesem Winter auf Schweizer Boden an. Letztmals haben die Männer im Walliser WM-Ort von 1987 und 2027 beim Weltcupfinal 1998 eine Abfahrt bestritten. Im Rahmen des Saisonfinals in Sun Valley im US-Bundesstaat Idaho soll dann die 9. und letzte Abfahrt absolviert werden.

2 Tage vor dem WM-Start noch eine Abfahrt

In der 1. Februar-Hälfte steht in Saalbach (AUT) mit den Ski-Weltmeisterschaften der grosse Saisonhöhepunkt auf dem Programm. Am 4. Februar geht es mit einem Team-Event los, das letzte WM-Rennen ist der Männer-Slalom am 16. Februar. Speziell: Lediglich 2 Tage vor dem WM-Auftakt, am Sonntag 2. Februar, bestreiten die Männer in Garmisch-Partenkirchen noch eine Weltcupabfahrt.