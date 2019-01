Mit 5 Goldmedaillen an der Junioren-WM in Davos hatte sich Marco Odermatt vor einem knappen Jahr in die Schlagzeilen katapultiert. Ein neuer Hoffnungsträger für die Schweizer Ski-Fans war geboren. Ein Jahr später sagt Weltcup-Dominator Marcel Hirscher über den 21-jährigen Nidwaldner: «Der kann Gesamtweltcupsieger, Olympiasieger werden – alles, was er möchte.»

Adelboden ist wie kein anderes Rennen. Es gibt nichts Vergleichbares.

Kein Wunder: Denn Odermatt hat in seiner ersten Weltcup-Saison nach dem WM-Gold-Coup die Erwartungen erfüllt. Drei Mal ist er bereits in die Top 10 gefahren, zuletzt beim Riesenslalom von Adelboden. 112 Weltcup-Punkte hat er gesammelt.

Die Energie von Adelboden

Seine starke Leistung in Adelboden konnte Odermatt besonders geniessen: «Adelboden ist wie kein anderes Rennen. Es gibt nichts Vergleichbares. Da erhält man so viel Energie», strahlt er. Mit dem immensen Erwartungsdruck komme er inzwischen auch zurecht, weil er einen grossen Teil seiner Nervosität habe ablegen können.

Kein Problem hat Odermatt mit den vielen Lobeshymnen, die zurzeit auf ihn einprasseln. Abheben werde er keinesfalls: «Da habe ich keine Angst. Die Kollegen oder die Familie würden mich schnell wieder auf den Boden zurückholen», erklärt er, der auch den Support seines ganzen Kantons Nidwalden im Rücken spürt. «Es ist extrem schön, was ich da erleben darf.»

«Schöne Worte von Marcel»

Geehrt haben ihn die Aussagen Hirschers allerdings schon. «Das waren schöne Worte von Marcel. Er ist aktuell der beste Fahrer in Slalom und Riesenslalom. Das ging mir schon etwas nahe und gibt zusätzliche Motivation», freut er sich. Vater Walti weiss allerdings auch: «Hirscher sagt was die Schweizer hören wollen. Das Gerede von Olympia und Weltcup ist Blödsinn.»

Trotzdem: Dereinst könnte Odermatt ja auch in die (sehr, sehr grossen) Fussstapfen Hirschers treten. Trainiert haben die beiden bereits zusammen. Und da soll Odermatt nicht der Langsamere gewesen sein. Auch wenn es nur im Super-G war, wie er umgehend einschränkt.

Sendebezug: SRF zwei, sportpanorama, 13.01.2019, 18:30 Uhr