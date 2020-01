Will denn niemand in Hirschers Slalom-Fussstapfen treten?

Eines war schon nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher klar: Die Lücke, die der österreichische Ausnahmekönner hinterlassen würde, ist riesig. Die Slalom-Wertung hat er von 2013 bis 2019 mit einer Ausnahme (2016) jedes Jahr gewonnen.

Hirschers Erben tun sich schwer

Auch in seiner letzten Saison dominierte Hirscher seine Konkurrenz nach Belieben. Im Slalom fuhr er in jedem der 10 Rennen in die Punkte, feierte 5 Siege und stand insgesamt 8 Mal auf dem Podest.

Im Jahr 1 nach seinem Rücktritt tun sich seine Nachfolger schwer, zu inkonstant zeigen sich die meistgenannten Favoriten.

Henrik Kristoffersen: Für den Norweger bot sich die Chance, endlich aus dem Schatten von Hirscher zu treten. Noch will es ihm aber nicht so richtig gelingen. In der Slalom-Wertung liegt er nach den Rängen 1, 3 und 19 nur auf Platz 3. Zu wenig für den ehrgeizigen 25-Jährigen, der 2016 die kleine Kristallkugel gewann.

Auch aus dem erweiterten Favoritenkreis konnte bisher kein Fahrer über sich hinauswachsen.

André Myhrer: 3 Rennen, 3 Mal in den Top 5, Gesamtrang 2 hinter Noël – der Schwede scheint seine Konstanz wiedergefunden zu haben. Denn in der letzten Saison gab es für den 36-jährigen Routinier in 5 von 10 Rennen keine Punkte.

Die Athleten haben erst einen Viertel des Slalom-Pensums hinter sich. Es bleibt also noch genügend Zeit, sich abzusetzen. Eine Tendenz wird sich wohl im Januar entwickeln. Am Mittwoch steht der Slalom in Madonna di Campiglio auf dem Programm, danach folgen die Klassiker von Adelboden, Wengen, Kitzbühel und Schladming.

