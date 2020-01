Die Kombination am Freitag, die Abfahrt am Samstag, der Slalom am Sonntag: Am ursprünglichen Programm für die Lauberhorn-Rennen wird festgehalten. Dies entschied das OK um Präsident Urs Näpflin am Donnerstagnachmittag.

«Die Wettersituation ist schwierig, die Wettermodelle nach wie vor nicht einheitlich», sagte Näpflin gegenüber SRF. Die Chancen stünden jedoch gut, dass Wengen am Samstagnachmittag in den Genuss eines Schönwetterfensters kommen werde.

Für die Helfer wird es eine kurze Nacht geben.

Daher verwarf man die Option, die Abfahrt auf den Sonntag zu verschieben und den Slalom vorzuholen. «Dafür hätten die Prognosen für Sonntag klar besser sein müssen als für den Samstag», so Näpflin. Dies sei nicht der Fall.

In der Nacht auf Freitag wird zudem Schneefall von rund 15 bis 20 Zentimetern erwartet. Näpflin: «Für die Helfer wird es eine kurze Nacht geben.»