Als Marco Odermatt, Vincent Kriechmayr oder Dominik Paris: Der im März 2024 zurückgetretene Abfahrer Gilles Roulin bestreitet aktuell Speedrennen in namhaften Kostümen. Für ein Filmprojekt stürzt er sich im Dress der Ski-Grössen und auf deren Ski den Hang hinunter.

«Da kommen natürlich Sprüche», verrät der 30-Jährige. «Beim einen hätte ich noch ein Kissen vor den Bauch binden müssen, beim anderen hätte ich noch etwas mehr Oberkörpermuskeln gebraucht.»

Auch an der WM mit dabei

Roulin, der aktuell als Jurist in einer Kanzlei arbeitet, ist in Bormio, Wengen und Kitzbühel sowie an der WM in Saalbach im Einsatz und bestreitet jeweils die Abfahrt. «Ich wollte vor allem alle noch einmal sehen und nochmals dabei sein», erklärt der Zürcher seine Motive.

Der Film «Downhill Skiers» soll dann im Herbst in den Kinos laufen.