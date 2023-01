Trotz prekärer Schneesituation gibt die FIS grünes Licht für den Riesenslalom und den Slalom in Adelboden. Auch in Wengen soll gefahren werden.

Sonnenschein, Frühlingsluft und Alpenblick – was nach einer wunderbaren Beschreibung aus einem Ferienkatalog klingt, bereitet den Organisatoren der Rennen in Adelboden im Moment grösste Sorgen. Im Berner Oberland war es wie in der ganzen Schweiz in den vergangenen Tagen und Wochen viel zu warm, an Skifahren war bislang kaum zu denken.

So standen auch die Klassiker am Chuenisbärgli vom 7. und 8. Januar auf der Kippe. Es fehlte schlichtweg der Schnee. Nun gab der internationale Ski-Verband (FIS) Entwarnung – vorerst. Die Schneekontrolle vom Freitag fiel positiv aus, der Riesenslalom und der Slalom sollen wie geplant stattfinden.

02:01 Video Die Durchführung von Skirennen wird von Jahr zu Jahr schwieriger Aus Sport-Clip vom 30.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 1 Sekunde.

Pistenchef Toni Hari nahm das mit Freude zur Kenntnis: «Damit fällt ein Viertel der Last von unseren Schultern. Nun geht es darum, den bestehenden Schnee an den richtigen Ort zu bringen und eine renntüchtige Piste herzustellen.» Hari zeigte sich zuversichtlich, man habe noch Reserven in Adelboden.

03:38 Video Hari: «Wir haben noch Schnee-Reserven» Aus Sport-Clip vom 30.12.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 38 Sekunden.

Grünes Licht auch für Wengen

Dasselbe gilt für die Lauberhorn-Rennen: Die Schneekontrolle verlief in Wengen ebenfalls positiv, der Super-G sowie die Abfahrt und der Slalom sollen über die Bühne gehen (13. bis 15. Januar).

Ob die Rennen – insbesondere am Chuenisbärgli – wirklich durchgeführt werden können, wird sich zeigen. Die Wetterprognosen in den nächsten Tagen versprechen keine wirkliche Besserung und dürften die Organisatoren noch vor einige Schwierigkeiten stellen.

00:45 Video Fast kein Schnee: Die Situation in Adelboden Aus Sport-Clip vom 30.12.2022. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.