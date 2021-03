Mauro Caviezel wird in dieser Saison kein Weltcup-Rennen mehr bestreiten. Dies gab Swiss-Ski am Donnerstagabend bekannt.

«Meine Kopfverletzung ist noch nicht ganz ausgeheilt, es braucht noch ein bisschen Zeit», liess sich Caviezel zitieren. Der Vorjahressieger der Super-G-Wertung war im Januar im Training in Garmisch gestürzt. Er erlitt eine Aussenbandverletzung und ein Kopftrauma.

Legende: Es soll diesen Winter nicht mehr sein Mauro Caviezel. Keystone

Missglücktes Comeback

An der WM in Cortina d'Ampezzo im Februar gab Caviezel sein Comeback. Er schied im Super-G jedoch wie viele andere Fahrer früh aus.

In Saalbach bestritt Caviezel am Mittwoch noch das 1. Training zu den Abfahrten vom Freitag und Samstag. Am Donnerstagmorgen im 2. Training ging er bereits nicht mehr an den Start, nun folgte der Saison-Abbruch. Der 32-Jährige legt den Fokus jetzt voll und ganz auf die Rehabilitation und den kommenden Winter.