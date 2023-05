Ein neues Team-Rennen soll im Januar 2024 am Hahnenkamm an die reichhaltige Kombi-Geschichte anknüpfen.

Legende: Soll Austragungsort einer neuen Weltcup-Disziplin werden Das Dorf Kitzbühel mit seinen traditionsreichen Hahnenkamm-Rennen. imago images/NurPhoto

Die Organisatoren der Rennen in Kitzbühel frohlocken auf ihrer Website über eine «spannende Weltcup-Premiere», die man 2024 ausrichten werde.

Was die FIS schon seit längerem diskutiert und bei der diesjährigen Junioren-WM in St. Anton getestet hat, soll Realität werden: eine Team-Kombination. Die Idee ist, dass jeweils ein Fahrer eines Zweier-Teams eine Abfahrt oder einen Super-G und der andere einen Slalom-Lauf bestreitet. Die Zeiten werden dann addiert.

«Amuse-Bouche» für Abfahrt und Slalom

Das Rennen wird das Spektakel am Hahnenkamm gemäss dem OK am Freitag, 19. Januar einläuten, bevor es traditionsgemäss am Samstag mit der Spezial-Abfahrt auf der Streif und am Sonntag mit dem Spezial-Slalom weitergeht.

Noch ist die Neuerung nicht offiziell. Sie soll aber Ende Mai an der Vorstandssitzung des Ski-Weltverbands definitiv beschlossen werden. Ob, wann und wo die neue Disziplin im Frauen-Weltcup eingeführt werden könnte, ist noch nicht bekannt.