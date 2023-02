Das Podest

1. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:42,94 Minuten

2. AJ Ginnis (GRE) +1,02 s

3. Daniel Yule (SUI) +1,06

Nach über zwei Jahren steht Ramon Zenhäusern wieder zuoberst auf dem Treppchen. Der Walliser hatte sich im 1. Lauf als 2. eine gute Ausgangslage geschaffen und war der einzige unter den Topfahrern, dem auf der «Verte des Houches» auch im Finale eine fehlerlose Leistung gelang.

Der Formstand des 30-Jährigen zeigt steil nach oben. In Schladming hatte er zuletzt bereits Platz 2 belegt. Insgesamt ist es sein 5. Weltcupsieg, der 3. in einem Slalom. «Dass es zum ersten Mal seit über zwei Jahren bei der Zieldurchfahrt ‹grün› aufleuchtete, war ein echter Befreiungsschlag», freute sich Zenhäusern. «Das ist wunderschön. Deshalb sind meine Stöcke auch noch etwas höher geflogen».

3. Podestplatz für Yule

Der schon länger stark fahrende Yule (Siege in Madonna und Kitzbühel) konnte sich über seinen 3. Podestplatz des Winters freuen. Er verteidigte seinen 3. Platz aus dem 1. Lauf. «Ich habe gut gekämpft, auch wenn die vier Hundertstel auf Platz 2 sehr knapp waren. Ramon war heute allerdings unschlagbar», so der Romand.

Schliessen 02:48 Video Zenhäusern: «War recht nervös vor dem 2. Lauf» Aus Sport-Clip vom 04.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 48 Sekunden. 01:16 Video Der 2. Lauf von Daniel Yule Aus Sport-Clip vom 04.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden. 02:49 Video Yule: «Ich habe gut gekämpft, Ramon war unschlagbar» Aus Sport-Clip vom 04.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 49 Sekunden.

Griechische Sensation durch Ginnis

Die Geschichte des Tages schrieb allerdings Ginnis. Der 28-jährige griechisch-amerikanische Athlet hatte das Rennen mit Startnummer 45 in Angriff genommen. Im 1. Lauf wurde er 23. Dank Laufbestzeit im Finale gewann er 21 Plätze. Zuvor war Ginnis, der teilweise im Salzburger Land aufgewachsen ist und sich in den USA zum Profi weiterentwickelte, noch nie in die Top 10 gefahren. Er ist der erste Grieche auf einem Weltcup-Podest.

Den Nerven nicht Stand hielt der Halbzeit-Führende Clément Noël. Der Franzose beging im 2. Lauf vor Heimpublikum zunächst einen groben Schnitzer und fiel wenig später endgültig aus.

Schliessen 01:05 Video Der überragende 2. Lauf von Ginnis Aus Sport-Clip vom 04.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden. 00:10 Video Griechischer Jubel: Ginnis freut sich über den Podestplatz Aus Sport-Clip vom 04.02.2023. abspielen. Laufzeit 10 Sekunden. 00:55 Video Ginnis: «Werde es erst in ein paar Stunden glauben» Aus Sport-Clip vom 04.02.2023. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden. 00:39 Video Noël vergibt seine gute Ausgangsposition Aus Sport-Clip vom 04.02.2023. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Die weiteren Schweizer

16. Luca Aerni +2,36

17. Marc Rochat +2,38

out: Loïc Meillard

Aerni und Rochat fuhren im 2. Lauf zu verhalten und büssten an Terrain ein. Insbesondere Aerni hätte einen Exploit benötigt, um sich für die WM zu empfehlen. Rochat kann seine Plätze 7 und 9 aus Garmisch und Adelboden vorweisen. Meillard, der strahlende Nachtriesenslalom-Sieger von Schladming und im Wengen-Slalom nur knapp geschlagen, verlor bereits im 1. Lauf den Anschluss (17.) und schied im Finale aus.

Österreichische Enttäuschung

Während die zuvor dominanten norwegischen Slalom-Cracks durch Atle Lie McGrath und Sebastian Foss-Solevaag immerhin die Plätze 4 und 5 belegten, kamen die Österreicher nicht auf Touren. Nur dank etlicher Ausfälle gab es in der Endabrechnung die Ränge 13 (Fabio Gstrein), 14 (Manuel Feller) und 21 (Adrian Pertl).

Schliessen 01:03 Video Gstrein bester ÖSV-Fahrer Aus Sport-Clip vom 04.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden. 00:41 Video Kuriosum: Vinatzer stürzt sich ins Ziel Aus Sport-Clip vom 04.02.2023. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Alle Augen auf Courchevel/Méribel

Das Rennen war der letzte Weltcup-Event vor der WM. Ab Montag geht es in den benachbarten französischen Skistationen um die Medaillen. Als erste Entscheidung bei den Männern steht am Dienstag die Kombination an.