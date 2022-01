Kriechmayr in Wengen dabei

Legende: Steht am Lauberhorn doch noch am Start Vincent Kriechmayr. Keystone

Bereits am Sonntag hatte Vincent Kriechmayr nach seiner Corona-Infektion einen negativen Test abgeliefert. Die in Österreich vorgegebene Quarantänedauer von 5 Tagen musste er allerdings einhalten, weshalb eine Reise nach Wengen zunächst nicht möglich war. Laut orf.at hat der 30-Jährige nun von den Behörden grünes Licht dafür erhalten.

Start auch in der Abfahrt?

Kriechmayr ist nach Wengen gereist und dürfte am Donnerstag im Super-G am Start stehen. Weil er aber beide Abfahrtstrainings verpasst hat, wäre ein Start in den Abfahrten vom Freitag und Samstag eigentlich nicht möglich. Beim Österreichischen Skiverband ÖSV hofft man dennoch auf eine Start-Möglichkeit.

Laut dem ÖSV werden nun Optionen geprüft, die Kriechmayr doch noch die Teilnahme an der Abfahrt vom Samstag ermöglichen würden. Die FIS-Jury und die Trainer der anderen Nationen seien anderen Möglichkeiten nicht abgeneigt. So gibt es die Überlegung, dass Kriechmayr die Abfahrt vom Freitag als Vorfahrer bestreitet und am Samstag regulär antreten kann.