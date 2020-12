«Ich habe so lange kämpfen müssen, ich hatte so viele Verletzungen», sagte ein emotional bewegter Justin Murisier im Interview nach seinem 3. Platz im Riesenslalom in Alta Badia. «Aber ich habe immer an mich geglaubt – zum Glück.» Trotz seiner eigenwilligen Gesichtsmaske mit dem breiten Grinsen inklusive Zahnlücke war dem Walliser die Emotionalität deutlich anzumerken.

Für mich ist es mehr als ein dritter Platz.

Mit dem Podestplatz in Alta Badia belohnte sich der 28-jährige Walliser für seinen Durchhaltewillen. Trotz 3 Kreuzbandrissen kämpfte er sich immer wieder zurück. «Es hat sich gelohnt zu kämpfen», sagte Murisier. «Für mich ist es nicht nur ein 3. Platz. Es ist viel mehr.»

Anerkennender Pinturault

Auch Sieger Alexis Pinturault wusste nach dem Rennen die Stehauf-Qualitäten von Murisier zu würdigen. «Er ist einer meiner besten Freunde im Weltcup. Wir haben zusammen begonnen», so der Franzose. «Dass er heute mit mir zusammen auf dem Podest steht, macht mich überglücklich.»

Und Pinturault fügte an: «Ich hoffe, es geht so weiter für ihn. Er hatte schon genug Pech in seiner Karriere.»