Hirscher besiegt «Wengen-Fluch», Zenhäusern glänzt als 4.

Marcel Hirscher hat erstmals im Stangenwald von Wengen gewonnen. Ramon Zenhäusern verpasste das Podest als Vierter denkbar knapp.

Das Podest – und Zenhäusern

1. Marcel Hirscher (Ö) 1:45,45

2. Henrik Kristoffersen (No) +0,93

3. Andre Myhrer (Sd) +1,72

4. Ramon Zenhäusern +1,81

Die Dauer eines menschlichen Wimpernschlags beträgt im Schnitt zwischen 0,1 und 0,15 Sekunden. Der Rückstand Ramon Zenhäuserns auf die Podiumsplätze war mit nur 9 Hundertstelsekunden noch geringer. Der Walliser freute sich nichtsdestotrotz über das beste Resultat seiner Karriere und meinte resümierend: «Ich muss mehr als zufrieden sein.»

Der «Fluch»

Von einem Fluch hatte Marcel Hirscher vor dem Rennen nicht reden wollen. Fakt aber ist: Wengen gehörte zu den wenigen Slalom-Destinationen, in denen dem Dominator der Sieg noch verwehrt geblieben war. Nun ist auch dieser Tolggen in Hirschers Reinheft Geschichte. Der Österreicher setzte sich auf der eisigen Piste klar vor Henrik Kristoffersen und Andre Myhrer durch.

Die Ausfallorgie

Die pickelhart präparierte Piste stellte die Fahrer vor grosse Probleme. So kamen im 1. Durchgang von 64 angetretenen Athleten nur deren 38 ins Ziel. Zu den Opfern gehörten grosse Namen wie Dave Ryding oder Mattias Hargin. Die Schweizer Luca Aerni, Loic Meillard und Marc Rochat fädelten allesamt ein. Sandro Simonet unterlief dasselbe Missgeschick im 2. Lauf.

So landete nur ein zweiter Rennfahrer aus dem Swiss-Ski-Team in den Punkten: Daniel Yule fiel in der Entscheidung nach einem Fehler um 3 Ränge zurück, klassierte sich letztendlich aber auf dem ordentlichen 11. Platz.

Das weitere Programm

Klassiker jagt Klassiker: Nach dem Lauberhorn ist vor der «Streif». Am Samstag stürzen sich die Athleten die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt hinunter. Flankiert wird das Rennen von einem Super-G (Freitag) und dem abschliessenden Slalom am Sonntag.

