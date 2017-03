Hirscher unschlagbar – die Schweizer ohne Exploit

Marcel Hirscher gewinnt in Aspen zum 22. Mal einen Weltcup-Riesenslalom. Der Gesamtweltcupsieger distanziert die Konkurrenz im 2. Durchgang.

Die Siegesfahrt von Marcel Hirscher 1:11 min, vom 18.3.2017

Das Podest

1. Marcel Hirscher (Ö)

2. Felix Neureuther (De) +0,53

3. Mathieu Faivre (Fr) +1,19

Hirscher fing im Finaldurchgang Felix Neureuther noch deutlich ab und holte sich damit den 4. Saisonsieg im Riesenslalom. Das Podest komplettierte Matthieu Faivre, der damit im Disziplinenklassement noch Alexis Pinturault überholte und die Saison auf Rang 2 beendete.

Noch ein bisschen schneller als Hirscher war im 2. Lauf lediglich Florian Eisath. Der Italiener machte dank Laufbestzeit nicht weniger als 18 Plätze gut und klassierte sich am Ende als 5. nur knapp neben dem Podest.

Die Schweizer

13. Justin Murisier +2,27

19. Loïc Meillard 2,68

21. Carlo Janka3,09

OUT Gino Caviezel

Caviezel räumt im 1. Lauf nach Highsider-Pirouette alles ab

Bester Schweizer in Aspen war Justin Murisier. Der Walliser, nach dem 1. Durchgang noch auf Top-10-Kurs, büsste drei Plätze ein und landete als 13. knapp in den Punkterängen.

Weniger gut erging es den beiden anderen Athleten aus dem Swiss-Ski-Team: Sowohl der frischgebackene Juniorenweltmeister Loïc Meillard als auch Carlo Janka konnten die Hypothek aus dem 1. Lauf im Finaldurchgang nicht wettmachen und verpassten die Punkte. Gino Caviezel schied schon im 1. Lauf auf spektakuläre Art und Weise aus.

Der 2. Lauf von Justin Murisier Der 2. Lauf von Loïc Meillard Meillard: «Müssen noch viel tranieren» Der 2. Lauf von Carlo Janka Der 2. Lauf von Justin Murisier 0:58 min, vom 18.3.2017

Der 2. Lauf von Loïc Meillard 0:53 min, vom 18.3.2017

Meillard: «Müssen noch viel tranieren» 0:49 min, vom 18.3.2017

Der 2. Lauf von Carlo Janka 1:05 min, vom 18.3.2017

Das weitere Programm

Nur noch ein Rennen steht für die Männer an: Am Sonntag wird in Aspen der letzte Slalomsieger der Saison gesucht. Danach geht es für den Tross in die Sommerferien.

