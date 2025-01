In Adelboden gehören die Schweizer zu den Favoriten. Die Statistiken führen jedoch die Österreicher deutlich an.

Österreich hat die Schweiz am Chuenisbärgli in der Tasche

Legende: Keiner siegte so oft wie er Marcel Hirscher. Keystone/Jean-Christophe Bott

Wer an Tradition im alpinen Skirennsport denkt, der kommt um das Chuenisbärgli nicht herum. Seit der Gründung des FIS-Weltcups 1967 steht Adelboden ununterbrochen im Weltcup-Kalender. Das können sonst nur Wengen und Kitzbühel von sich behaupten. Der Riesenslalom gilt als schwierigster im gesamten Weltcup.

Die Favoriten

Im Riesenslalom führt kein Weg an Marco Odermatt vorbei. Der Nidwaldner gewann die letzten drei Rennen in Adelboden in überlegener Manier. Nach saisonübergreifend drei Ausfällen in Folge fand der 27-Jährige mit Siegen in Val d’Isère und Alta Badia eindrücklich in die Erfolgsspur zurück. Fraglich, ob ihm jemand am Chuenisbärgli gefährlich werden kann.

Im Slalom ist die Spitze breiter als im Riesenslalom. Vier verschiedene Sieger brachten die fünf bisherigen Rennen hervor. Nicht zu ihnen gehört Loïc Meillard, der jedoch bereits viermal auf das Podest steigen konnte und dank seiner Konstanz mit der roten Startnummer des Disziplinen-Führenden an den Start geht.

Passend zum Thema Slalom schon am Samstag Rennprogramm in Adelboden umgestellt

Meillards grösste Konkurrenten in Adelboden dürften aus dem norwegischen Lager kommen. Nebst den beiden Saisonsiegern Henrik Kristoffersen und Timon Haugan ist vor allem Atle Lie McGrath in Topform. Der 24-Jährige schied am Mittwoch in Madonna di Campiglio klar in Führung liegend aus und stand in Adelboden als Zweiter bereits zweimal auf dem Podest.

Die erfolgreichsten Fahrer

Keiner gewann am Chuenisbärgli häufiger als Marcel Hirscher. Insgesamt neun Mal stand der Salzburger in Adelboden zuoberst auf dem Podest. Seine fünf Siege im Slalom sind ebenfalls unübertroffen.

Im Riesenslalom hält Ingemar Stenmark mit fünf Triumphen die Bestmarke. Es folgen Hirscher mit vier und ein Sextett mit drei Siegen: Hermann Maier, Benjamin Raich, Gustavo Thöni, Pirmin Zurbriggen sowie die noch aktiven Odermatt und Alexis Pinturault.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die beiden Adelboden-Rennen zeigen wir wie folgt live auf SRF zwei und in der Sport App: Samstag: Slalom

Sonntag: Riesenslalom Der erste Durchgang steht jeweils um 10:30 Uhr an, der zweite Lauf beginnt um 13:30 Uhr.

Die erfolgreichsten Nationen

Österreich ist in Adelboden die mit Abstand erfolgreichste Nation. Insgesamt 24 Siege gehen am Chuenisbärgli auf das Konto von Rot-Weiss-Rot.

Vor allem im Slalom dominieren die Österreicher in der Statistik. Sie gewannen die Hälfte der bisher 22 ausgetragenen Rennen im Adelbodner Stangenwald. Die zweiterfolgreichste Nation im Slalom ist mit drei Siegen Norwegen. Auch im Riesenslalom sind die Österreicher mit 13 Triumphen an der Spitze.

Die Schweizer Bilanz

Odermatt hat mit seinen drei Erfolgen in den letzten drei Jahren die Schweizer Bilanz am Chuenisbärgli aufpoliert. Zu Österreich klafft in der Gesamtbilanz zwar nach wie vor eine grosse Lücke (13:24 Siege). Im Riesenslalom sind die Athleten von Swiss-Ski jenen vom Team Austria aber auf den Fersen. Es fehlen nur noch zwei Siege, um mit dem grossen Rivalen gleichzuziehen.

Weniger gut ist die Schweizer Ausbeute im Slalom. Mit Daniel Yule (2020) und Marc Berthod (2007) konnten erst zwei Einheimische die Konkurrenz hinter sich lassen. Es sind dies gleichzeitig die einzigen Schweizer Podestplätze im Slalom.

