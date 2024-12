Vor Weihnachten hatte Marco Odermatt noch ein anstrengendes Programm zu absolvieren: Super-G am Freitag und Abfahrt am Samstag in Gröden, dann der Riesenslalom von Alta Badia am Sonntag. Als einer von nur drei Fahrern absolvierte er alle drei Rennen – und stand in allen drei Rennen auf dem Podest. Nach dem 3. Platz am Freitag war er am Samstag und am Sonntag nicht zu bezwingen.

Damit übernahm der 27-Jährige nicht nur die Führung im Gesamtweltcup, sondern feierte auch seinen 41. Weltcupsieg. Zusätzlich überflügelt er den bisherigen Schweizer Rekordhalter Pirmin Zurbriggen und ist neu der erfolgreichste Schweizer Skifahrer aller Zeiten. «Früher war mir diese Zahl nicht wichtig», erklärte Odermatt nach dem Rennen. «Aber in der letzten Saison ist diese Marke immer näher gekommen.»

Zurbriggen überholt

Deshalb sei es auch zum Ziel geworden, eines Tages der erfolgreichste Schweizer sein zu können. «Das jetzt zu erreichen, ist schon ein Meilenstein in meiner Karriere», freute sich der Gesamtweltcupsieger. Für den abgelösten Rekordhalter Zurbriggen hat er nur Lob übrig: «Er war eine Legende. Was er für den Skisport in der Schweiz gemacht hat, spüren wir heute noch.»

In der nationalen Bestenliste steht Odermatt nun ganz oben. Auch international greift er einen Rekord nach dem anderen an. «Die nächsten Schritte sind noch ganz weit weg», sagte der Nidwaldner, der nun auch international der sechstbeste Fahrer der Geschichte ist. Mit Blick auf den Allzeit-Besten Ingemar Stenmark (86 Siege), mag das stimmen. Doch die nächsten Plätze liegen in Reichweite, Marc Girardelli auf Platz 5 ist nur noch 5 Erfolge entfernt.

Rang Sportler Siege 1 Ingemar Stenmark (SWE) 86 2 Marcel Hirscher (AUT) 67 3 Hermann Maier (AUT) 54 4 Alberto Tomba (ITA) 50 5 Marc Girardelli (LUX) 46 6 Marco Odermatt (SUI) 41 7 Pirmin Zurbriggen (SUI) 40 8 Aksel Svindal (NOR) 36 8 Benjamin Raich (AUT) 36 10 Alexis Pinturault (FRA) 34

Überlegen in Alta Badia

Im Riesenslalom liegt Odermatt sogar schon weiter vorne. Mit seinem 25. Sieg überholt er den US-Amerikaner Ted Ligety und belegt den 3. Rang. Auch diese Rangliste wird angeführt von Stenmark. Die 46 Erfolge des Schweden scheinen unerreichbar, doch für Odermatt wirkt sogar dieser Rekord nicht uneinholbar.

Helfen würde es dem Schweizer wohl, wenn künftig wieder öfter in Alta Badia gefahren wird. In den nun sieben Rennen seit Dezember 2021 stand Odermatt immer auf dem Podest. Fünf davon hat er gewonnen, vier in Folge. Odermatt und die «Gran Risa» – das passt.