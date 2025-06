An der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm stellte Loïc Meillard mit zwei Gold- und einer Bronzemedaille Marco Odermatt (1x Gold) in den Schatten. Über die gesamte Saison aber war Odermatt der Konstantere und gewann mit grossem Vorsprung zum 4. Mal in Serie den Gesamtweltcup.

Auch Meillard würde die grosse Kristallkugel gerne in sein Palmarès aufnehmen. Im kommenden Winter will er einen nächsten Anlauf starten: «Jeder will es zumindest probieren. Ich arbeite hart. Mal schauen, ob es möglich ist, Odermatt herauszufordern», so Meillard.

Im Sommer nur wenig Kontakt

Obschon sie während den Rennen Konkurrenten und abseits der Skispiste sehr verschiedene Typen seien, verstehen sich Meillard und Odermatt gut, verrät der 28-jährige Walliser. Weil sie mit dem Team im Winter derart viel Zeit miteinander verbringen, sei es im Sommer durchaus schön, auch mal ein paar Tage nichts voneinander zu hören, so Meillard: «Jeder macht sein eigenes Training. Und wenn wir uns zu lange nicht mehr sehen, schreiben wir uns eine SMS um zu fragen, wie es läuft.»