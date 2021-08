Nach einer schweren Kopfverletzung will Mauro Caviezel nicht nur auf dem Töff, sondern auch auf den Ski bald wieder Vollgas geben.

Die Ausfahrten mit seiner Harley kann Mauro Caviezel wieder richtig geniessen. «Im Alltag geht es mir sehr gut», sagt er. Sportlich gesehen befindet sich der 33-jährige Bündner aber noch immer auf dem Weg zurück. Er merke bei gewissen Übungen, «dass es noch nicht zu 100 Prozent wie vorher ist».

Caviezel war im Januar beim Training in Garmisch schwer gestürzt und hatte sich neben einer Knieverletzung ein Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. Gut einen Monat später gab er an der WM in Cortina sein Comeback – zu früh, wie er sich im Nachhinein eingestehen musste.

SkifahrerInnen im Sommertraining Box aufklappen Box zuklappen In loser Folge gewähren uns Schweizer SkifahrerInnen einen Einblick in ihr Sommertraining und welche Aktivitäten sie abseits des Schnees gerne betreiben.

«Ich hatte einen Riesen-Stress», sagt Caviezel rückblickend. Trotzdem war der Comeback-Versuch eine wichtige Standortbestimmung. Die Saison brach Caviezel später ab, um sich voll auf seine Genesung zu konzentrieren.

Im Video oben erzählt Mauro Caviezel, wie er zum Töfffahren gekommen ist und zeigt, welche Übungen er neben dem klassischem Kraft- und Ausdauertraining noch in sein Sommertraining einbezieht.