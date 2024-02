Am Samstag startet Marco Odermatt als grosser Favorit in Bansko zum Riesenslalom. Siegt er erstmals in Bulgarien?

Bei 19 Weltcup-Erfolgen im Riesenslalom steht Marco Odermatt aktuell. An vielen Orten stand er in seiner Karriere schon zuoberst auf dem Treppchen. Nicht aber in Bansko, wo der Weltcup-Tross am Wochenende gastiert. Dort stehen für den Nidwaldner ein 8., ein 5. und ein 2. Rang zu Buche.

Dass Dominator Odermatt in Bulgarien noch nie gewinnen hat können, muss nicht überraschen und schon gar nicht beunruhigen. Denn letztmals wurde in Bansko am 28. Februar 2021 ein Männer-Riesenslalom ausgetragen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Odermatt erst 2 Siege im Weltcup gefeiert – einen davon in einem Riesenslalom (im Dezember 2020 in Santa Caterina).

Legende: Als das Dress noch ein anderes und die Haare etwas länger waren Marco Odermatt 2021 in Bansko auf dem Weg zu Platz 2. Keystone/Marco Tacca

Nach Bansko praktisch nur noch auf dem «Riesen»-Podest

Seit Bansko 2021 hat Odermatt die Ski-Geschichtsbücher umgeschrieben. Vor allem im Riesenslalom startete «Odi» nach dem Abstecher in den bulgarischen Skiort so richtig durch. Das nächste Rennen im slowenischen Kranjska Gora gewann er.

Beim folgenden Weltcupfinale musste sich der Schweizer auf der Lenzerheide zwar mit einem enttäuschenden 11. Platz begnügen (und verpasste damit die kleine und grosse Kristallkugel). Was man damals aber noch nicht ahnen konnte: Es sollte bis heute der letzte Weltcup-Riesenslalom bleiben, an welchem Odermatt am Start stand und die Top 3 verfehlte.

02:18 Video Archiv: Odermatt steht 2021 in Bansko auf dem Podest Aus Sport-Clip vom 28.02.2021. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 18 Sekunden.

Odermatt könnte Kindheits-Idol einholen

Seit dem Saisonauftakt zum Winter 2021/22 in Sölden bestritt Odermatt 22 Weltcup-Riesenslaloms. Seine phänomenale Ausbeute:

17-mal auf Platz 1

3-mal auf Platz 2

2-mal auf Platz 3

Saisonübergreifend hat Odermatt 8 Riesenslaloms in Folge gewonnen (was vor ihm nur Ingemar Stenmark gelang), darunter alle 5 Rennen in diesem Winter.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Weltcup-Riesenslalom in Bansko können Sie am Samstag um 09:15 respektive 12:20 Uhr live auf SRF zwei mitverfolgen. Am Sonntag überträgt SRF auch den Slalom live (09:15/12:20 Uhr).

In Bansko kann der 26-Jährige weiter an seinem Vermächtnis arbeiten. Mit dem 67. Podestplatz im Weltcup würde Odermatt mit seinem Kindheits-Idol Didier Cuche gleichziehen. Und sollte «Odi» abermals gewinnen, wäre dies bereits sein 10. Saisonsieg und der 34. insgesamt, womit er zu Alexis Pinturault aufschliessen würde. Aktuell ist der verletzte Franzose alleine jener noch aktive Fahrer, der am meisten gewonnen hat.

Wackelt die 13 diesen Winter?

Nach Bansko stehen noch 9 Rennen in den Disziplinen Riesenslalom (5), Super-G (2) und Abfahrt (2) an. Odermatts Bestleistung aus dem letzten Winter sind 13 Saisonsiege. Das ist bei den Männern ein Rekord, den er sich mit Marcel Hirscher, Hermann Maier und Stenmark teilt. Nur: Wie lange noch?

01:50 Video Archiv: Odermatt feiert in Schladming seinen 19. Riesenslalom-Triumph Aus Sport-Clip vom 23.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 50 Sekunden.