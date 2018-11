Der Bündner muss sich im Super-G in Lake Louise nur Kjetil Jansrud und Vincent Kriechmay geschlagen geben.

Das Podest

1. Kjetil Jansrud (No) 1:33,52

2. Vincent Kriechmayr (Ö) + 0,14

3. Mauro Caviezel (Sz) + 0,21

Der erste Schweizer Podestplatz der Saison 2018/19 ist Tatsache. Mauro Caviezel zeigte in Lake Louise eine starke Fahrt und büsste als Dritter nur 0,21 Sekunden auf die Bestzeit ein. Nach rund einer Fahrminute hatte der Bündner bei der Zwischenzeit gar noch um 0,01 Sekunden in Führung gelegen. Für Caviezel ist es der 2. Podestplatz im Weltcup. Im März 2017 war der 30-Jährige in Aspen im Super-G ebenfalls Dritter geworden.

Den Sieg sicherte sich wie bereits im Vorjahr Kjetil Jansrud. Der Norweger verwies den Österreicher Vincent Kriechmayr um 0,14 Sekunden auf Platz 2 und feierte seinen 22. Weltcupsieg, den 10. im Super-G.

Die weiteren Schweizer

10. Beat Feuz + 0,97

15. Carlo Janka + 1,22

19. Stefan Rogentin + 1,44

23. Thomas Tumler + 1,52

25. Marco Odermatt + 1,56

28. Niels Hintermann + 1,83

33. Gilles Roulin + 1,97

OUT Urs Kryenbühl

Beat Feuz handelte sich bereits im oberen Streckenteil einen grossen Rückstand ein und lag nach 34 Fahrsekunden bereits 0,70 Sekunden zurück. Bis ins Ziel vermochte er sich dann noch rangmässig zu verbessern und klassierte sich auf Platz 10. Carlo Janka, der am Samstag bei seinem Comeback in der Abfahrt guter 18. geworden war, zeigte im Super-G eine rundum gelungene Fahrt und reihte sich in den Top 15 ein.

Erfreulich war auch das Abschneiden von Stefan Rogentin. Der 24-jährige Bündner realisierte mit Rang 19 sein bestes Ergebnis und holte zum 2. Mal in seiner Karriere Weltcuppunkte. Über wichtige Punkte durften sich auch Thomas Tumler, Marco Odermatt und Niels Hintermann freuen.

So geht's weiter

Die Männer reisen nun von Lake Louise nach Beaver Creek. Im US-Bundesstaat Colorado stehen am kommenden Wochenende ein Super-G (Freitag), eine Abfahrt (Samstag) und ein Riesenslalom (Sonntag) auf dem Programm.

