Loïc Meillard gewinnt in Hafjell vor Marco Odermatt und Thomas Tumler. Der Nidwaldner Odermatt holt zudem den Gesamtweltcup.

Das Schweizer Podest

1. Loïc Meillard (SUI) 2:18,20

2. Marco Odermatt (SUI) +0,14

3. Thomas Tumler (SUI) +0,23

Die Schweizer feiern im Riesenslalom im norwegischen Hafjell einen historischen Dreifachsieg. Loïc Meillard setzte sich vor Odermatt und Thomas Tumler durch. Das Trio hatte bereits nach dem 1. Lauf die ersten 3 Plätze belegt. Der bislang einzige Dreifachsieg im Riesenslalom der Männer datiert von 1983, als Pirmin Zurbriggen in Adelboden vor Max Julen und Jacques Lüthy gewann. 42 Jahre später folgt nun die Wiederholung dieses Erfolges.

Meillard ging aus dem dominanten Schweizer Trio als Sieger hervor. Der Westschweizer legte den Grundstein zu seinem 1. Saisonsieg und dem 3. Weltcup-Erfolg im Riesenslalom mit der Bestzeit im 1. Lauf. In der Entscheidung rettete er einen Vorsprung von 0,14 Sekunden auf Odermatt ins Ziel. Tumler machte das Schweizer Podest perfekt. Der Bündner fiel nach Rang 2 zur Halbzeit zwar noch hinter Odermatt zurück, durfte sich aber über den 5. Weltcup-Podestplatz seiner Karriere freuen.

Das Duell um die Kristallkugeln

2. Marco Odermatt (SUI)

16. Henrik Kristoffersen (NOR)

Odermatt darf sich zudem zum 4. Mal über den Gewinn des Gesamtweltcups freuen. Sein einziger verbliebener Kontrahent Henrik Kristoffersen musste sich in seinem Heimrennen mit Platz 16 zufriedengeben. Damit weist der Schweizer 5 Rennen vor Schluss 635 Punkte Vorsprung auf den Norweger auf, womit er die grosse Kristallkugel zum 4. Mal in Folge auf sicher hat.

Passend zum Thema 4. grosse Kugel für Odermatt Der Triumphzug geht weiter – und ein Ende ist nicht in Sicht

Die Ausgangslage vor dem Rennen war klar: Kristoffersen musste mindestens 71 Punkte mehr holen als Odermatt und damit zwingend Erster oder Zweiter werden. Die Chancen des 30-Jährigen waren aber bereits mit Platz 15 nach dem 1. Lauf praktisch weg.

Auch in Durchgang 2 kam Kristoffersen nicht wirklich auf Touren und fiel noch um einen Platz zurück. Odermatt verbuchte derweil seinen 16. Podestplatz der Saison. Neben dem Gesamtweltcup hat der Schweizer auch die kleine Kristallkugel für die Riesenslalom-Wertung auf sicher. Ein Rennen vor Schluss beträgt sein Vorsprung auf Kristoffersen 106 Punkte. Auch hier ist es der 4. Triumph in Folge.

Die weiteren Schweizer

Luca Aerni OUT

Mit Luca Aerni hatte es noch ein 4. Schweizer in den 2. Lauf geschafft. Der Berner war am Morgen auf Zwischenrang 17 gefahren. Im 2. Durchgang schied er im letzten Sektor dann aber aus. Trotz dem Ausfall ist Aerni wie Meillard, Odermatt und Tumler für das Finale der besten 25 qualifiziert. Für Livio Simonet (45.), Fadri Janutin (52.) und Sandro Zurbrügg (55.) war der Wettkampf bereits bei Halbzeit zu Ende.

Schweizer Stimmen zum Dreifachsieg

So geht es weiter

Am Sonntag steht in Hafjell noch ein Slalom auf dem Programm (1. Lauf ab 9:15 Uhr, 2. Lauf ab 12:20 Uhr auf SRF zwei). Zum Abschluss der Saison findet ab dem 22. März in Sun Valley (USA) das Weltcup-Finale mit je einem Rennen pro Disziplin statt.

