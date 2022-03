Bild 4 / 14

Legende: Die Machtdemonstration Im Weltcup läuft es Odermatt in der Saison 2017/18 noch nicht nach Wunsch. In 7 Riesenslaloms schafft er den Sprung in den 2. Lauf nie. Bei den Junioren räumt der damals 20-Jährige aber so richtig ab. An der Heim-WM in Davos gewinnt Odermatt 5 Mal Gold. Das hat vor ihm noch keiner geschafft. Keystone/Urs Flüeler