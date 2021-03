Odermatt: «Hatte noch nie so ein cooles Gefühl im Ziel»

«Ich hatte noch nie ein so cooles Gefühl im Ziel», sagte ein sichtlich zufriedener Marco Odermatt nach seinem Sieg im Super-G von Saalbach. Zwar feierte er bereits seinen 3. Weltcup-Triumph. Doch die Tatsache, dass er Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr 8 Zehntel abnehmen konnte, machte den 23-jährigen Schweizer sichtlich stolz. «Es ist unglaublich, mir ist eine perfekte Fahrt gelungen», so Odermatt.

Rückstand auf Pinturault halbiert

Unumwunden gab er auch zu, dass er im Ziel sofort nachgeschaut habe, welchen Rang Alexis Pinturault belege. Der Franzose führt den Gesamtweltcup an – doch Odermatt erhöhte den Druck mit seinem Sieg, indem er den Rückstand auf Pinturault mehr als halbierte. Noch stehen 6 Rennen an: neben zwei Slaloms und Riesenslaloms noch je eine Abfahrt und ein Super-G.

Es bleibt sicher spannend bis zum Schluss.

«Um ein Wörtchen mitzureden, muss man die ganz grossen Punkte holen. Das ist mir heute gelungen», so Odermatt angesprochen auf das Duell um die grosse Kristallkugel. Doch der Nidwaldner bremst: «Es sind beide immer noch gut drauf.» Zwar sei er gerade «etwas mehr im Flow», doch Pinturault habe noch gute Chancen im Slalom. «Es bleibt sicher spannend bis zum Schluss», so Odermatt.

Murisier überrascht als Fünfter

Im Schatten von Odermatt brillierte ein weiterer Schweizer: Justin Murisier. Der Walliser Riesenslalom-Spezialist hatte zuvor in 4 Weltcup-Rennen im Super-G noch nie gepunktet. Nun wurde er glänzender Fünfter. «Ich habe vom Licht profitiert, aber es war auch eine sehr gute Fahrt», sagte er angesprochen auf die guten Verhältnisse.

Ich habe gehofft, dass ich dazwischen fahren kann und ihm ‹ein paar Pünktchen helfen kann›.

Beat Feuz freute sich über sein bestes Super-G-Ergebnis seit 2 Jahren. «Es hat wieder mal Spass gemacht», so der Schangnauer, der ausnahmsweise etwas am Material getüftelt hatte. Er sei doppelt motiviert gewesen, nachdem er Odermatts Fahrt gesehen habe. «Ich habe gehofft, dass ich dazwischen fahren kann und ihm ‹ein paar Pünktchen helfen kann›», so Feuz angesprochen auf das Duell zwischen Odermatt und Pinturault.