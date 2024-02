Beim Einfahren schwer gestürzt: Wallace in stabilem Zustand

Legende: Erst noch im Weltcup unterwegs Liam Wallace, hier beim Riesenslalom von Alta Badia im Dezember 2023. Alexis Boichard/Agence Zoom/Getty Images

Liam Wallace wird nach seinem folgenschweren Sturz vom Freitag weiter in einem Krankenhaus in Sofia behandelt. Der 24-Jährige sei wach und sein Zustand stabil, hiess es in einer Mitteilung des kanadischen Verbands vom Sonntag.

Wallace habe eine Gehirnerschütterung sowie Verletzungen an Rippen, Lunge und Milz erlitten. Er werde von Teammitarbeitern und seiner Familie vor Ort unterstützt.

ÖSV-Arzt als Lebensretter

Wallace war einen Tag vor dem Weltcup-Riesenslalom im bulgarischen Bansko auf der Einfahrpiste gestürzt. Er zog sich innere Blutungen und mehrere Rippenbrüche zu. Medienberichten zufolge hörte ein Arzt des österreichischen Skiverbands über Funk von dem Notfall, eilte zur Unfallstelle, punktierte die Lunge des Kanadiers und wurde dadurch mutmasslich zu dessen Lebensretter. Wallace wurde mit einem Hubschrauber geborgen.

Der Technikspezialist hat in seiner Karriere bisher 27 Weltcup-Rennen bestritten, dabei aber noch nie einen 2. Durchgang erreicht.