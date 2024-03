Die letzte Männer-Abfahrt der Saison beim Weltcup-Finale in Saalbach kann nicht durchgeführt werden.

Die ramponierte Piste lässt aufgrund der schwierigen Bedingungen der letzten Tage kein faires Rennen zu.

Marco Odermatt verteidigt damit seinen Vorsprung in der Abfahrtswertung kampflos und gewinnt erstmals die kleine Kugel des besten Abfahrers.

Um 12:30 Uhr mussten die Organisatoren in Saalbach kapitulieren. Die Piste, die in den vergangenen Tagen enorm unter den schwierigen Wetterbedingungen gelitten hatte, konnte am Sonntag trotz enormem Aufwand nicht mehr in einen rennbereiten Zustand gebracht werden. Schneefall und aufkommender starker Wind erschwerten die Aufgabe zusätzlich. Obwohl das Wetter mit der Zeit besserte, folgte nach drei Verschiebungen kurz nach Mittag die definitive Absage.

Das grosse Finale um den Kampf um die Kugel in der Abfahrtswertung fiel damit ins Wasser. Marco Odermatt (552) verteidigt seinen Vorsprung von 42 Punkten gegenüber dem Franzosen Cyprien Sarrazin (510) kampflos und gewinnt erstmals die kleine Kugel für den besten Abfahrer der Saison. Nach dem Gewinn des Super-G-, Riesenslalom- und Gesamtweltcups ist es die 4. Kugel der Saison für den Überflieger aus Nidwalden. Dieses Kunststück hatten bisher nur Pirmin Zurbriggen (1986/87) und Hermann Maier (1999/2000, 2000/01) geschafft.

Alleiniger Siegrekord verpasst

Zwei weitere Bestmarken blieben für Odermatt aufgrund der Absage derweil unerreicht. Mit einem Triumph in der Abfahrt hätte er eine neue Bestmarke mit den meisten Siegen in einer Weltcupsaison aufstellen können. Mit 13 Erfolgen in einem Winter teilt er diesen Rekord weiterhin mit dem Schweden Ingemar Stenmark und den beiden Österreichern Hermann Maier und Marcel Hirscher.

Auch seinen eigenen Punkterekord aus dem Vorjahr (2042) hätte Odermatt am Sonntag noch überbieten können. Nun schliesst er die Saison mit einem Total von 1947 Zählern ab. Besser waren bisher nur Odermatt selbst und Maier in der Saison 1999/2000.