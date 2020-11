Legende: Befindet sich in Isolation Marco Odermatt. imago images

Das Swiss-Ski-Team der Alpinen sieht sich gleich mit 3 positiven Coronavirus-Tests bei den Männern konfrontiert. Betroffen sind die Westschweizer Loïc Meillard und Justin Murisier sowie der Innerschweizer Marco Odermatt. Die 3 Athleten befinden sich in Isolation. Sie weisen nur leichte bis gar keine Erkältungssymptome auf.

Womöglich kein Team-Ausschluss

Der Schaden für die Schweizer Equipe hält sich womöglich in Grenzen, denn die Riesenslalom-Spezialisten befanden sich nicht in einem Trainingslager, sondern waren individuell unterwegs. «Sie hatten keinen Kontakt untereinander oder zu Funktionären», betonte eine Swiss-Ski-Sprecherin auf Nachfrage. Somit droht kaum der Komplett-Ausschluss der ganzen Mannschaft. An diesem Wochenende beispielsweise finden die Frauen-Slaloms in Finnland ohne die Schwedinnen statt. Nach einem Corona-Fall im Trainerteam wurde die komplette Equipe von den finnischen Behörden in Quarantäne geschickt.

Fest steht, dass Meillard, Murisier und Odermatt für den Weltcup in Lech/Zürs ausfallen. In Vorarlberg tragen die Frauen und Männer kommenden Donnerstag und Freitag je ein Parallel-Rennen aus.

Für die beiden Riesenslaloms von Val-d'Isère vom 5. und 6. Dezember dürfte das Trio wieder startberechtigt sein. Beim Saisonauftakt in Sölden hatten sowohl Odermatt (2. Rang), Meillard (5.) und Murisier (11.) überzeugt.