Das Wetter liess am Samstag keine Abfahrt zu. Nun soll diese am Sonntag gefahren werden und einen Tag später der Super-G.

Neues Kitzbühel-Programm: Abfahrt am Sonntag, Super-G am Montag

Nachdem die Abfahrt am Freitag wegen stärker werdenden Winden nach 30 Fahrern hatte abgebrochen werden müssen, konnte am Samstag die zweite Abfahrt in Kitzbühel gar nicht erst gestartet werden. In der Nacht setzten Schnee und, vor allem im unteren Teil der Streif, Regen ein. Die Rennjury und die Organisatoren entschieden sich wegen den Wetterbedingungen und dem Streckenzustand am Samstagmorgen zur Absage.

«Unterhalb der Seidlalm hat es stark geregnet. Das hat der Piste zugesetzt. Sie ist nicht fahrbar», erklärte der stellvertretende FIS-Rennchef Emmanuel Couder am Samstagmorgen gegenüber SRF.

Legende: Das Wetter in Kitzbühel machte nicht mit Also hiess es am Samstag: «Alles wieder einrollen!». Keystone

Abfahrt am Sonntag und Super-G am Montag

Die FIS und die Organisatoren in Kitzbühel lassen aber nichts unversucht, beide Rennen über die Bühne zu bringen. Bereits am Samstagmorgen präsentierten sie das neue Programm. Dieses sieht so aus:

Sonntag um 10:20 Uhr: Abfahrt

Montag um 10:45 Uhr: Super-G

«Wir haben aufgrund des gedrängten Programms vor der WM eigentlich nur diese Option», so Couder.