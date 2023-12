Ausfall total: Auch Super-G in Beaver Creek vom Winde verweht

Keine Speedrennen in Übersee

Der für Sonntag angesetzte Super-G in Beaver Creek kann nicht stattfinden.

Grund für die Absage ist wie befürchtet starker Wind.

Damit fällt nach den beiden Abfahrten auch das dritte geplante Speedrennen in Übersee dem Wetter zum Opfer.

Man hat es kommen sehen, nun haben sich die Befürchtungen bestätigt: Auch am Sonntag kann in Beaver Creek kein Skirennen stattfinden. Starker Wind verhinderte letztlich die Durchführung des ersten Super-G der Saison. Damit reisen die Speedfahrer ohne Renneinsatz zurück nach Europa. Am Freitag und Samstag hatten bereits die beiden Abfahrten abgesagt werden müssen.

Die Absage-Bilanz im Weltcup der Männer fällt bislang ernüchternd aus. In diesem Winter konnte noch keines der geplanten Speedrennen stattfinden. In Zermatt/Cervinia waren ebenfalls zwei Abfahrten dem Wetter zum Opfer gefallen.

01:25 Video Waldner: «Heute ist ein ‹Wild Day›. 3:0 für die Natur» Aus Sport-Clip vom 03.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 25 Sekunden.

Wenig Raum für Neuansetzungen

Es macht sich nicht nur Verärgerung breit. Die Annullierungen bereiten den Verantwortlichen des Internationalen Skiverbandes FIS mit Blick auf den Weltcup-Kalender auch Sorgen. Eine der zwei geplant gewesenen Abfahrten in Zermatt/Cervinia wird am übernächsten Donnerstag in Gröden nachgeholt.

Bleiben also noch vier Speed-Rennen, die neu angesetzt werden müssten. Der Konjunktiv ist bewusst gewählt. Die Chance, dass alle vier Wettbewerbe noch untergebracht werden können, ist Stand jetzt nicht allzu gross. Der Kalender ist dafür zu dicht gedrängt. Möglichkeiten sieht Markus Waldner, der Renndirektor der FIS, vorab in Wengen und in Kvitfjell.