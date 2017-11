Lake Louise im Zeichen der Trauer um Poisson

Am Wochenende beginnt die Skisaison mit den ersten Speedrennen der Männer so richtig. In Lake Louise wird nach dem Unfalltod von David Poisson einiges anders sein.

Am Team Captain's Meeting in Lake Louise wurden nach dem tragischen Unfalltod von David Poisson einige Änderungen für den Speed-Auftakt in Kanada bekannt gegeben.

Schwierigkeitsgrad der Strecke gesenkt

Da die Athleten aller Teams nach dem Unfall mental sehr mitgenommen sind, wurde der Schwierigkeitsgrad der Strecke angepasst. Als weitere Reaktion auf den Unfall findet das Warm-Up auf der Rennstrecke statt, da es ausserhalb zu gefährlich wäre.

Das französische Team startet in der Abfahrt am Samstag mit speziellen Startnummern, ausserdem werden alle Athleten einen Erinnerungssticker am Helm tragen, der Poisson ehrt.

Gedenkzeremonie am Mittwoch

Am Mittwoch findet am See eine Gedenkzeremonie mit allen Athleten und Betreuern des Weltcups statt. Eine Schweigeminute vor den Rennen gibt es indes nicht.

Das erste Training in Lake Louise steht am Mittwoch an. Da immer wieder Schneefall vorhergesagt wurde, sind Programmänderungen möglich.