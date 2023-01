Das Programm

Nachdem im letzten Jahr zum ersten Mal seit 1994 wieder ein Super-G ausgetragen wurde, bleibt dieser auch heuer im Programm. Das Rennen am Freitag markiert den Startschuss des dreitägigen Spektakels und beinhaltet erstmals auch den Sprung über den Hundschopf. Am Samstag wird dann die längste Abfahrt der Welt ausgetragen, am Sonntag folgt der Slalom. Die Abfahrtstrainings sind auf Dienstag, Mittwoch und Donnerstag angesetzt.

Die Lauberhorn-Rennen bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Auf SRF zwei und in der SRF Sport App gibt es folgendes Live-Programm: Donnerstag, 12. Januar, 12:30 Uhr: 3. Abfahrtstraining

Freitag, 13. Januar, 12:15 Uhr: Super-G

Samstag, 14. Januar, 12:15 Uhr: Abfahrt

Sonntag, 15. Januar, 10:00 resp. 13:00 Uhr: Slalom, 1. und 2. Lauf Am Freitag und Samstag sehen Sie ab 19:00 Uhr ausserdem die jeweiligen Siegerehrungen von Super-G und Abfahrt.

Die Schneeverhältnisse

Das Wichtigste vorweg: An mangelndem Schnee wird die Austragung der 93. Internationalen Lauberhorn-Rennen nicht scheitern. Das gilt für die Speed-Bewerbe genauso wie für den Slalom. «Wir konnten im Dezember an zehn Tagen bei idealen Temperaturen und wenig Luftfeuchtigkeit perfekt beschneien. Nur deshalb sind wir jetzt bezüglich Schnee in einer solch komfortablen Lage und war die diesjährige Austragung nicht infrage gestellt», gibt OK-Präsident Urs Näpflin Entwarnung. «Die Piste ist bereit», sagt auch Robert Lehmann von der Rennleitung.

Das Wetter

Hier wird es heikler. Momentan sind für die ganze Woche Niederschläge angekündigt. «Es sieht nach sehr unbeständigem Wetter aus, es kann auf beide Seiten kippen. Wichtig ist zuerst einmal, dass wir eines der drei Trainings durchbringen. Ab dann befinden wir uns im Rennmodus und wir schauen von Tag zu Tag», so Näpflin. Letztmals musste die Abfahrt 2017 wegen schlechten meteorologischen Bedingungen abgesagt werden.

Legende: Eitel Sonnenschein Nicht nur die Fahrer, sondern auch die Fans wünschen sich für die Lauberhorn-Rennen solche Traumverhältnisse. Keystone/Jean-Christophe Bott

Die Schweizer

Swiss-Ski hat für die Speed-Disziplinen 10 und für den Slalom 9 Athleten aufgeboten. Die Selektionen:

Super-G und Abfahrt: Beat Feuz, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Gino Caviezel, Niels Hintermann, Loïc Meillard, Justin Murisier, Gilles Roulin, Lars Rösti, Alexis Monney.

Beat Feuz, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Gino Caviezel, Niels Hintermann, Loïc Meillard, Justin Murisier, Gilles Roulin, Lars Rösti, Alexis Monney. Slalom: Daniel Yule, Loïc Meillard, Ramon Zenhäusern, Luca Aerni, Marc Rochat, Tanguy Nef, Sandro Simonet, Fadri Janutin, Noel von Grünigen.

Die Dernière

2012, 2018 und 2020 konnte Beat Feuz die prestigeträchtige Lauberhorn-Abfahrt gewinnen. Mit einem weiteren Erfolg könnte der abtretende Schangnauer bei seiner Dernière zu Toni Sailer und Karl Schranz (je 4 Siege) aufschliessen. Rekordsieger ist weiterhin Lokalheld Karl Molitor, der von 1939 bis 1947 sechs Mal zuoberst auf dem Treppchen stand.

Die letztjährige Austragung

2021 fielen die Rennen der Corona-Pandemie zum Opfer, letztes Jahr gab es dafür gleich 4 Rennen. Die Schweiz hatte immer etwas zu feiern: Marco Odermatt gewann den Super-G und wurde in der ersten von zwei Abfahrten Zweiter. Feuz fuhr die Ränge 2 und 3 (beide in der Abfahrt) ein. Daniel Yule schliesslich fuhr im Slalom ebenfalls als Zweiter auf das Podest.

Die Sieger von 2022: Marco Odermatt (Super-G), Aleksander Kilde (Abfahrt I), Vincent Kriechmayr (Abfahrt II), Lucas Braathen (Slalom).

