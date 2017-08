Lauberhorn-Sieger Hintermann verletzt

Heute, 14:00 Uhr

Niels Hintermann hat sich am Wochenende beim Abfahrtstraining in Zermatt verletzt. Der 22-jährige Zürcher fädelte mit dem linken Arm an einer Torstange ein und renkte sich die Schulter aus.

Bild in Lightbox öffnen. Dabei erlitt er auch Nervenverletzungen am linken Arm. Um das Ausmass der Verletzung zu bestimmen, ist eine weitere Untersuchung nötig. Eine sichere Diagnose kann nach Aussagen von Teamarzt Walter O. Frey erst aus dem Heilungsverlauf heraus gestellt werden. Angaben über die Dauer von Hintermanns Ausfall machte Swiss-Ski deshalb nicht. « Abwarten und Grundlagen trainieren. » Niels Hintermann

«Ich bin positiv gestimmt. Auf den Schnee kann ich im Moment zwar nicht, denn ich muss die Schulter ruhig halten», sagte Hintermann. «Ich werde nun vor allem die Grundlagen trainieren und abwarten, wie der Heilungsprozess verläuft.»

Hintermann hatte Anfang Jahr am Lauberhorn sensationell die Kombination gewonnen. Hintermanns Sieg am Lauberhorn 3:55 min, aus sportaktuell vom 13.1.2017

sda/boe