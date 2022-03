Das Podest

1. Marco Odermatt (SUI) 2:10,40

2. Lucas Braathen (NOR) + 0,49 Sekunden

3. Loïc Meillard (SUI) + 0,63

Olympiasieger im Riesenslalom, Gesamtweltcupsieger und Gewinner des Riesenslalom-Weltcups: Marco Odermatts Saison ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Passend zu den herausragenden Resultaten war der Nidwaldner auch in seinem letzten Rennen des Winters der Beste. Odermatt entschied beim Weltcup-Finale in Courchevel/Méribel den Riesenslalom für sich, feierte seinen 10. Weltcup-Sieg, den 7. in dieser Saison. Im Riesenslalom stand er diesen Winter in allen 8 Rennen auf dem Podest. Dies war zuvor noch keinem Schweizer gelungen.

Odermatt hatte bereits im 1. Lauf die Bestzeit aufgestellt, in Durchgang 2 baute er seinen Vorsprung noch aus und siegte 0,49 Sekunden vor dem Norweger Lucas Braathen. Ein Freudentag war es auch für Loïc Meillard. Der Walliser stiess im 2. Lauf vom 4. Platz noch auf Position 3 vor. Meillard steht zum 2. Mal in dieser Saison und zum 9. Mal insgesamt auf dem Podest.

Eine Enttäuschung setzte es für Henrik Kristoffersen ab. Der formstarke Norweger, der die letzten beiden Riesenslaloms in Kranjska Gora gewonnen hatte, schied bereits im 1. Lauf aus.

Die weiteren Schweizer

5. Gino Caviezel + 0,88 Sekunden

9. Justin Murisier + 1,43

Neben Odermatt und Meillard vermochte mit Gino Caviezel ein weiterer Schweizer zu überzeugen. Der Bündner verbesserte sich in der Entscheidung noch vom 7. auf den 5. Platz. Nicht ganz zufrieden dürfte Justin Murisier sein. Der Walliser lag bei Halbzeit noch auf Rang 3, fiel dann mit einer verhaltenen Fahrt aber noch zurück und beendete das Rennen als Neunter.

So geht's weiter

Der Riesenslalom in Courchevel/Méribel war das vorletzte Männer-Rennen dieser Saison. Zum Abschluss stehen am Sonntag die Slalomfahrer im Einsatz (1. Lauf ab 10:20 Uhr/2. Lauf ab 13:30 Uhr live auf SRF zwei). Dabei haben noch 5 Athleten Chancen auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel für den Disziplinen-Weltcup. In der Pole Position ist Kristoffersen (371 Punkte) vor seinem norwegischen Landsmann Braathen (323). Daniel Yule liegt mit 283 Zählern auf Rang 5.