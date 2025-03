Letzter Slalom an Haugan

Der Kampf um die kleine Kugel

Vor dem abschliessenden Rennen in Idaho hatte noch ein Trio Chancen auf die kleine Kristallkugel. Henrik Kristoffersen ging mit 47 Punkten Vorsprung auf Loïc Meillard in den Slalom, Clément Noël hatte mit bereits 86 Zählern Rückstand nur noch Aussenseiterchancen.

Wirklich Spannung kam indes keine auf. Denn nach dem 1. Lauf war bereits klar, dass Kristoffersen nur noch durch einen Ausfall oder einen groben Schnitzer seinen 4. Slalom-Kugel-Gewinn würde verspielen können. Denn der Norweger lag als Halbzeit-Dritter 5 Plätze vor Meillard und nur einen Rang hinter Noël.

Im 2. Lauf griff Meillard zwar voll an und stellte die Laufbestzeit auf. Aufgrund seiner grossen Hypothek konnte sich der Walliser indes nur um 3 Plätze auf Schlussrang 5 verbessern. Meillard blieb im Rennen auch hinter Kristoffersen (4.) zurück, der im Ziel ausgelassen seinen Disziplinensieg bejubelte. Meillard konnte mit 610 Punkten seinen 2. Platz ganz knapp vor Timon Haugan (609) und Noël (606) verteidigen.

So bleibt es dabei: Der einzige Schweizer, der in der Geschichte des Ski-Weltcups die Slalomkugel gewinnen konnte, ist noch immer Dumeng Giovanoli. Der 84-jährige Bündner gewann diese Wertung 1968. Kleiner Trost für die Swiss-Ski-Männer: Dank Marco Odermatt gingen die übrigen 4 Kugeln im Winter 2024/25 in die Schweiz.

Das Podest

1. Timon Haugan (NOR) 1:43,61 Minuten

2. Clément Noël (FRA) +0,03

3. Fabio Gstrein (AUT) +0,37

Timon Haugan verteidigte seine Führung aus dem 1. Lauf hauchdünn vor Noël, der auch bei Halbzeit auf dem 2. Rang gelegen hatte. Für den Norweger war es der 3. Sieg in diesem Winter, womit er mit dem Franzosen gleichzog. Fabio Gstrein, welcher Kristoffersen vom Podest verdrängte, egalisierte mit Rang 3 sein Karriere-Bestresultat.

Die Schweizer

5. Loïc Meillard +0,65

9. Tanguy Nef +2,03

21. Daniel Yule +3,00

Nicht nur Meillard, der Gewinner der vergangenen 3 Technik-Rennen, konnte im letzten Ernstkampf der Saison keinen Exploit mehr landen. Auch Tanguy Nef und Daniel Yule lief es nicht ganz nach Wunsch. Nef lag bei Halbzeit auf Position 13 und ging am Nachmittag nicht volles Risiko. Am Ende resultierte trotzdem Platz 9. Damit schloss der inzwischen sehr konstante Nef sämtliche 8 Slaloms seit dem Jahreswechsel in den Top 15 ab.

Noch konstanter war Meillard in diesem Winter unterwegs: In den 12 Slaloms in dieser Saison kam der 28-Jährige zehnmal ins Ziel und war dabei nie schlechter klassiert als auf Rang 5.

Resultate