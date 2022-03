Das Podest

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:09,43

2. Marco Odermatt (SUI) + 0,53 Sekunden

3. Gino Caviezel (SUI) + 0,75

Im für ihn zweitletzten (Einzel-)Rennen der Saison hat es für Gino Caviezel doch noch für den ersten Podestplatz in diesem Winter gereicht. Der Bündner zeigte im letzten Super-G der Saison in Courchevel/Méribel mit Startnummer 2 eine starke Fahrt und belohnte sich mit Rang 3 – unmittelbar vor Disziplinensieger Aleksander Kilde (NOR). Für Caviezel ist es die erst zweite Top-3-Rangierung überhaupt. Seine Podest-Premiere hatte der 29-Jährige 2020 beim Riesenslalom in Sölden gefeiert.

Schneller als Caviezel war einzig das Duo, welches bereits tags zuvor in der Abfahrt die Ränge 1 und 2 belegt hatte. Gesamtweltcup-Sieger Marco Odermatt nahm auch sein letztes Saisonrennen in dieser Disziplin nicht auf die leichte Schulter und fuhr seinen 15. Weltcup-Podestplatz in diesem Winter heraus. Der Riesenslalom-Olympiasieger musste sich einzig Vincent Kriechmayr beugen, der seinen dritten Saisonsieg feierte, den zweiten in Serie.

Die weiteren Schweizer

9. Justin Murisier + 1,66 Sekunden

10. Beat Feuz + 1,83

10. Stefan Rogentin + 1,83

Die Swiss-Ski-Fahrer vermochten auch als Team zu überzeugen. Sämtliche 5 Starter schafften den Sprung in die Top 10. Justin Murisier lieferte erneut den Beweis ab, dass mit ihm künftig auch im Super-G zu rechnen ist. Der Riesenslalom-Spezialist klassierte sich zum dritten Mal in dieser Saison im Super-G unter den besten 10.

Nicht ganz auf ging der Plan von Beat Feuz. Der Olympiasieger in der Abfahrt konnte nicht an seine Super-G-Leistung von Kvitfjell (5.) anknüpfen und verlor fast 2 Sekunden auf Kriechmayrs Siegeszeit. Dies reichte zeitgleich mit Landsmann Stefan Rogentin für Platz 10.

So geht's weiter

Für die Speed-Spezialisten ist die Saison nach dem Super-G in Courchevel/Méribel vorbei. Beim Saison-Finale aber stehen noch 5 Rennen an. Am Freitag steigt in den französischen Alpen der Team-Event. Am Wochenende bestreiten sowohl die Männer als auch die Frauen noch je einen Riesenslalom und Slalom.