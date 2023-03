Mit 41 Jahren und 3 Wochen liess Steven Nyman seine Karriere beim Heim-Weltcup in Aspen ausklingen. Er vermisst die Kameradschaft schon jetzt.

Letztes Mal für Nyman in Aspen

All seine 3 Weltcup-Triumphe errang Steven Nyman in der Abfahrt von Gröden (2006/2012/2014). Der Saslong-Spezialist hatte nun aber nicht die Dolomiten, sondern Aspen am letzten Samstag für seine Abschiedsvorstellung auserkoren. Bei seinem Heim-Weltcup im US-Bundesstaat Colorado donnerte der dienstälteste Profi ausser Konkurrenz im Jeans-Tenü letztmals auf Rennski den Berg runter.

Der Amerikaner hatte sein Debüt im März 2002 in Flachau als Slalomfahrer gegeben, bestritt 18 volle Saisons und preschte bei 213 Starts 11 Mal aufs Podest vor.

Die Abfahrer als eingeschworene Gemeinschaft

Mit 41 Jahren wechselt er nun in den sportlichen Ruhestand. Vorher aber erlebte er bei seiner Dernière nochmals ein «unglaubliches Gefühl» und freute sich darüber, «im Ziel von den Leuten empfangen worden zu sein, die mein Leben verändert haben».

03:22 Video Aus dem Archiv: Nyman macht im 2014 sein Saslong-Triple klar Aus sportlive vom 19.12.2014. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 22 Sekunden.

Nyman wird etwas in Zukunft speziell vermissen: die Unterstützung und Kameradschaft. «Denn wir Abfahrer pflegen in unserer sehr risikoreichen Sportart einen tollen Zusammenhalt.»