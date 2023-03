Der 42-jährige Franzose beendet beim Weltcup-Finale in Soldeu seine Karriere. Dieser haftet nur ein Makel an.

239 Weltcup-Rennen hat Johan Clarey bestritten. Am Mittwoch wird mit der Abfahrt beim Weltcup-Finale in Soldeu das 240. dazukommen. Danach ist für den Franzosen Schluss. Der «Ski-Opa», wie Clarey aufgrund seiner mittlerweile 42 Jahren immer wieder mal bezeichnet wird, tritt in Andorra von der grossen Bühne ab.

Seine beiden grössten Erfolge durfte Clarey im Spätherbst seiner Karriere bejubeln. In Are wurde er 2019 Vize-Weltmeister im Super-G, an den Olympischen Spielen in Peking 2022 holte er in der Abfahrt hinter Beat Feuz ebenfalls Silber.

Legende: Karriere-Rückblick auf dem Kopf Die Teamkollegen von Johan Clarey haben ihm für sein letztes Rennen einen speziellen Helm gestaltet. SRF

Die fast 20-jährige Laufbahn des Franzosen hatte einst in Lake Louise begonnen, wo er im November 2003 mit einem 50. Platz seinen Einstand im Weltcup gab. 6 Jahre später schaffte es der Speedspezialist in Gröden erstmals auf ein Weltcup-Podest. Insgesamt fuhr er 11 Mal aufs Treppchen. Nur ein Sieg blieb ihm verwehrt. Am Mittwoch bleibt ihm eine allerletzte Chance, diesen Makel auszumerzen.