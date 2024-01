Das Podest

1. Cyprien Sarrazin (FRA) 1:55,75 Minuten

2. Florian Schieder (ITA) +0,05

3. Marco Odermatt (SUI) +0,34

Cyprien Sarrazin hat in Kitzbühel allen die Show gestohlen – auch dem zweifachen Wengen-Sieger Marco Odermatt. Der Nidwaldner hatte mit Startnummer 10 zwar zwischenzeitlich die Führung übernommen, zuvor aber auf der Streif einen wilden Ritt gezeigt. Bereits zwei Fahrer später erbrachte Florian Schieder den Beweis, dass die legendäre Strecke am Hahnenkamm schneller zu bewältigen ist.

Schliessen 02:12 Video Wilde Fahrt von Odermatt Aus Sport-Clip vom 19.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 12 Sekunden. 01:17 Video Odermatt: «Irgendwo hat ein Prozent heute gefehlt» Aus Sport-Clip vom 19.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

Er habe schnell gemerkt, dass es wohl nicht zum Sieg reichen würde, konstatierte Odermatt nach seiner Fahrt. Und er sollte recht behalten. Im oberen Streckenteil lag Sarrazin noch zurück. Danach legte der Franzose auf der pickelharten und mit einigen Schlägen versetzten Piste aber einen Steigerungslauf hin und setzte sich mit hauchdünnem Vorsprung an die Spitze.

Mit seinem Sieg in Kitzbühel ist Sarrazin der ganz grosse Wurf gelungen. In Bormio hatte der 29-Jährige seinen ersten Abfahrtssieg gefeiert, nachdem er zuvor noch nie auf einem Weltcup-Podest gestanden hat. In Wengen wurde er bei Odermatts-Heimshow zweimal Zweiter. Nun krönte er sich in seinem 13. Weltcup-Rennen in der Abfahrt zum Kitzbühel-Sieger.

02:04 Video Sarrazin wirft alles rein Aus Sport-Clip vom 19.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 4 Sekunden.

Während Odermatt in Kitzbühel nach 2022 zum zweiten Mal den Sprung auf das Abfahrts-Podest schaffte, präsentierte sich Schieder als ausgewiesener Streif-Experte. Vor einem Jahr war er mit Startnummer 43 auf Rang 2 vorgeprescht. Abgesehen von den beiden 2. Plätzen in Kitzbühel hat es der Italiener noch nie auf das Weltcup-Podest geschafft.

Die weiteren Schweizer

8. Justin Murisier +0,83

14. Stefan Rogentin +1,36

19. Alexis Monney +1,59

Mitten in die Riege der besten Abfahrer mischte sich Justin Murisier. Der Walliser, der seit zwei Jahren vermehrt auf den langen Ski unterwegs ist, meisterte die Streif nach seiner Premiere im vergangenen Jahr souverän. Dank einem starken Schlussteil verbesserte er sich noch in die Top 10. Nur zweimal war Murisier in einer Abfahrt bisher besser klassiert.

Weltcup-Punkte gab es auch für Stefan Rogentin und Alexis Monney, der auf der Streif im vergangenen Jahr mit Rang 11 auf sich aufmerksam gemacht hatte.

01:18 Video Justin Murisier zeigt eine gute Fahrt Aus Sport-Clip vom 19.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden.

Das Warten der Österreicher

Eine weitere Schmach in diesem Speed-Winter setzte es für die Österreicher ab, deren Warten auf das erste Abfahrts-Podest weitergeht. Vincent Kriechmayr, Kitz-Sieger von 2021 und 2023, belegte als bester ÖSV-Athlet Rang 7. Der nächstbessere, Otmar Striedinger, fand sich auf Platz 20 wieder. Den österreichischen Ansprüchen genügt das bei weitem nicht, erst recht nicht bei den Heimrennen am Hahnenkamm.

00:44 Video Hemetsberger sorgt mit Startnummer 2 für die erste Schrecksekunde Aus Sport-Clip vom 19.01.2024. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

So geht es weiter

Keine 24 Stunden nach der ersten steht in Kitzbühel am Samstag die zweite Abfahrt an. Die Wetteraussichten sind vielversprechender als am Freitag, womit einem Start um 11:30 Uhr nichts im Weg stehen sollte. Die erste Abfahrt hatte wegen schlechter Sichtverhältnisse mit einer Stunde Verspätung begonnen. Den Abschluss der Hahnenkammrennen bildet am Sonntag traditionsgemäss der Slalom am Ganslernhang.