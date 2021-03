Manuel Feller entscheidet den Slalom beim Weltcupfinale in Lenzerheide für sich. Loïc Meillard wird als bester Schweizer 5.

Männer-Slalom in Lenzerheide

Das Podest

1. Manuel Feller (AUT) 1:47,24 Minuten

2. Clément Noël (FRA) +0,08 Sekunden

3. Alexis Pinturault (FRA) +0,11 Sekunden

Nach dem 1. Lauf lag für Ramon Zenhäusern ein Podestplatz zum Saisonabschluss als 4. (+0,63) in Reichweite. Doch der grossgewachsene Walliser fädelte kurz vor dem Ziel ein und verpasste erstmals in dieser Saison die Punkte.

Durch Zenhäuserns Ausfall konnte Swiss-Ski für einmal nicht um den Sieg mitfahren. Dies übernahmen Frankreich und Österreich. Am Ende stand Manuel Feller zum 2. Mal in dieser Saison nach Flachau zuoberst. Clément Noël und Gesamt-Weltcupsieger Alexis Pinturault komplettierten das letzte Podest des Winters.

Die Schweizer

5. Loïc Meillard +0,33 Sekunden

7. Luca Aerni +1,14 Sekunden

10. Tanguy Nef +1,74 Sekunden

Out im 2. Lauf: Ramon Zenhäusern

Nicht im 2. Durchgang: Daniel Yule (DNF)

Loïc Meillard verpasste auch beim letzten Slalom der Saison den Sprung auf das Treppchen, zeigte mit Platz 5 aber einmal mehr eine gute Leistung. Mit einem beherzten 2. Durchgang und Laufbestzeit machte Luca Aerni 9 Plätze gut und klassierte sich auf dem 7. Rang. Der Berner bestätigte damit seine deutliche Aufwärtstendenz in diesem Winter.

Daniel Yules Auftritt in Lenzerheide passte zu seiner verkorksten Saison. Der 27-Jährige hob im 1. Durchgang ab – das 3. Out in diesem Winter. Yule meinte im Zielraum: «Ich konnte während des ganzen Winters nie genügend Selbstvertrauen aufbauen. Ich war die ganze Zeit auf der Suche nach meiner Form.»

Kugel bereits vorher vergeben

Bereits vor dem letzten Rennen stand fest, dass Marco Schwarz die Disziplinenwertung im Slalom für sich entscheidet. Der Österreicher gewann 2 Rennen (Schladming und Adelboden) und bleibt am Ende 112 Punkte vor Noël. Zenhäusern (503) sicherte sich den 3. Rang knapp vor Feller (488).

Gute Bedingungen

Die Veranstalter des Weltcupfinals mussten sich in dieser Woche wegen den Pistenbedingungen heftige Kritik von vielen Seiten anhören. Zum Abschluss hielt die Piste den hohen Belastungen stand und ermöglichte allen Athleten ein faires Rennen.

Der Weltcup macht nun 7 Monate Pause, ehe die Saison 2021/22 traditionellerweise am 17./18. Oktober auf dem Gletscher in Sölden (AUT) beginnt.