Das Podest

1. Timon Haugan (NOR) 1:54,00 Minuten

2. Manuel Feller (AUT) +0,40 Sekunden

3. Linus Strasser (GER) +0,44

Im letzten Slalom des Winters sorgte Timon Haugan für eine doppelte Premiere. Der 27-Jährige feierte beim Weltcup-Finale in Saalbach Hinterglemm seinen allerersten Weltcupsieg. Haugan verteidigte seine Halbzeitführung auf der schwierig befahrbaren Piste souverän. Gleichzeitig sorgte er dafür, dass ein Norweger disziplinenübergreifend zum ersten Mal in diesem Winter ganz zuoberst auf dem Podest steht.

Haugan verhinderte somit einen Heimsieg: Manuel Feller, der die kleine Kristallkugel im Slalom schon vor dem Rennen auf sicher hatte, machte 2 Ränge gut und fuhr zum 5. Mal in dieser Saison aufs Podest. Der Österreicher war in keinem der 10 Slaloms schlechter als auf Rang 5 klassiert. Mit Linus Strasser komplettierte Fellers grösster Konkurrent das Podest.

Die weiteren Schweizer

4. Loïc Meillard +0,55

6. Marc Rochat +0,92

14. Luca Aerni+2,86

16. Daniel Yule +2,97

OUT Lenz Hächler

Loïc Meillard stellte seine bestechende Form auch im letzten Technikrennen unter Beweis. Zum 5. Podestplatz in Folge fehlten dem Walliser nur 11 Hundertstel. Meillard, nach dem 1. Lauf auf Rang 3, musste im 2. Durchgang Feller vorbeiziehen lassen. Dennoch könnten die gesammelten 50 Punkte noch Gold wert sein im Kampf um Rang 2 in der Gesamtwertung.

Marc Rochat bestätigte, dass er sich in dieser Saison definitiv zu einem konstanten Top-Fahrer gemausert hat. Der 31-jährige Waadtländer fuhr zum 5. Mal in die Top 10. Luca Aerni konnte im 2. Lauf 4 Plätze gutmachen und immerhin noch Weltcup-Punkte sammeln. Daniel Yule hingegen, der 3 Ränge verlor, ging leer aus, da beim Weltcup-Finale nur die Top 15 Punkte kriegen.

Der Slalom-Debütant

Insgesamt waren 5 Schweizer am Start, weil Swiss-Ski mit Lenz Hächler den Juniorenweltmeister in dieser Disziplin stellte. Der 21-jährige Zuger durfte wie bereits im vergangenen Dezember – als er im Riesenslalom von Alta Badia zum Einsatz kam (Out im 1. Lauf) – Weltcup-Luft schnuppern. Nun folgte also die Premiere im Slalom bei den «Grossen». Doch wie in Italien brachte Hächler den Lauf nicht ins Ziel und schied nach einem Einfädler im 1. Durchgang aus.

Schweizer Stimmen

So geht es weiter

Für die Techniker ist die Saison zu Ende. Beim Weltcup-Finale im Salzburgerland stehen zum Abschluss noch die Speedrennen auf dem Programm. Am Freitag geht der Super-G über die Bühne, am Sonntag folgt als letztes Rennen des Weltcup-Winters die Abfahrt.