Am Freitag fällt in Wengen bei den 89. Lauberhorn-Rennen die erste Entscheidung. Doppelt speziell an der diesjährigen Kombination: Es könnte sich um das Schlussbouquet handeln, und die Verantwortlichen haben die Reihenfolge getauscht. So findet zuerst der Slalom statt (ab 10:20 Uhr live bei SRF zwei), gefolgt von der Abfahrt (ab 13:30 Uhr).

Mit einer dreiteiligen Prognose führt uns SRF-Ski-Experte Marc Berthod auf das Ereignis hin. Für seine Tipps greift er auch in die Wundertüte (siehe Video oben) – hören Sie, welche Rolle dabei Luca Aerni spielt und warum es vermutlich doch kein Vorbeikommen an den starken Franzosen gibt.

Und so präsentierte sich das Podest bei der Wengen-Kombination 2018:

Victor Muffat-Jeandet (Fr) Pavel Trikitschew (Russ) Peter Fill (It)

14.01.2019