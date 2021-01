Das Podest

1. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 1:46,23 Minuten

2. Marco Schwarz (AUT) +0,76 Sekunden

3. Alexis Pinturault (FRA) +0,95 Sekunden

Nach 86 Weltcup-Rennen ohne Sieg katapultierte sich Sebastian Foss-Solevaag am Sonntag erstmals aufs oberste Treppchen. In beiden Läufen des 2. Slaloms von Flachau dominierte der Norweger quasi nach Belieben, fuhr beide Mal Laufbestzeit und nahm dem zweitplatzierten Österreicher Marco Schwarz satte 76 Hundertstel ab.

Alexis Pinturault auf Rang 3 distanzierte er sogar um 95 Hundertstel. Nach dem Triumph am Samstag von Manuel Feller erlebte Flachau damit den 2. Premieren-Sieg an diesem Wochenende.

Die Schweizer in den Top 10

4. Loïc Meillard +1,14 Sekunden

6. Luca Aerni +1,31 Sekunden

9. Ramon Zenhäusern +1,66 Sekunden

Loïc Meillard verpasste seinen 2. Podestplatz in einem Weltcup-Slalom knapp. Der Romand wurde als Bester eines erneut guten Schweizer Teams 4. Für Meillard war es die höchste Platzierung seit seinem bisher einzigen Podium im Slalom, dem 2. Rang vor gut 2 Jahren in Saalbach.

Ganz stark fuhr erneut auch Luca Aerni. Der Berner verbesserte sich im Vergleich zum Samstag um 2 Ränge und erfüllte dank Platz 6 als 5. Schweizer Slalom-Fahrer die Teilnahme-Kriterien für die WM in Cortina d'Ampezzo. Ramon Zenhäusern schaffte es mit Rang 9 als 3. Schweizer in die ersten 10.

Die weiteren Schweizer

20. Marc Rochat +2,47 Sekunden

22. Daniel Yule +2,68 Sekunden

Out im 2. Lauf: Tanguy Nef

Nachdem er am Samstag den 2. Lauf noch knapp verpasst hatte, zeigte Marc Rochat eine verbesserte Leistung. Als 28. nahm er den 2. Durchgang in Angriff und belegte letztlich Platz 20. Für den Lausanner ist es die beste Klassierung der Saison.

Erstmals Punkte für Griechenland

AJ Ginnis schrieb in Flachau ein Stück Skigeschichte. Der Amerikaner, der neu für Griechenland startet, landete mit einer wilden Fahrt auf Rang 11. Zum 1. Mal überhaupt gab es damit Weltcup-Punkte für einen Skifahrer unter griechischer Flagge.

So geht es weiter

Am Dienstag, 26. Januar steht für die Männer der prestigeträchtige Slalom in Schladming auf dem Programm. Am Wochenende vorher stürzen sich die Speedspezialisten in 2 Abfahrten und 1 Super-G die Streif in Kitzbühel hinunter. Alle 4 Rennen können Sie auf SRF zwei live mitverfolgen.