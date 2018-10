Der am vergangenen Sonntag in Sölden abgesagte Riesenslalom der Männer wird am 20. Dezember nachgeholt.

Unmengen von Neuschnee und das schlechte Wetter machten am Sonntag den geplanten Saisonauftakt der Männer in Sölden zunichte. Nun wurde für den abgesagten Riesenslalom ein neuer Austragungsort fixiert: Er wird am Donnerstag, 20. Dezember, in Saalbach-Hinterglemm im Salzburgerland nachgeholt. Zwei Tage später findet in Madonna di Campiglio ein Slalom statt.