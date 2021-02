Mauro Caviezel figuriert im Aufgebot von Swiss Ski für die Weltcup-Rennen in Garmisch-Partenkirchen.

Caviezel soll Comeback in Garmisch geben

Mauro Caviezel soll am kommenden Wochenende in Garmisch-Partenkirchen sein Comeback im Weltcup geben. Swiss-Ski gab am Montagabend das Aufgebot für den Super-G (Freitag) und die Abfahrt (Samstag) bekannt, der Bündner ist zweimal vertreten.

Caviezel hatte bei einem heftigen Sturz Anfang Januar im Training in Garmisch-Partenkirchen eine Aussenbandverletzung und ein Kopftrauma erlitten. Seit dem 30. Dezember und seinem 5. Platz in der Abfahrt in Bormio hat der 32-Jährige keinen Wettkampf mehr bestritten.

Rote Startnummer verloren

Auf die Kitzbüheler Speed-Events musste er verzichten. Anschliessend verlor Caviezel auch die rote Startnummer des Führenden in der Super-G-Wertung. Er ist derzeit Zweiter hinter dem Österreicher Vincent Kriechmayr. Noch stehen 3 Rennen aus.