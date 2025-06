Marcel Hirscher will seine Karriere auch mit 36 Jahren und nach dem im letzten Dezember erlittenen Kreuzbrandriss fortsetzen. Er sei nach intensiver Reha wieder bereit und wolle Rennen fahren, liess der für die Niederlande startende Österreicher verlauten. Er habe alle vorgesehenen medizinischen Tests «mit Bravour» absolviert.

Bei «mehr als tausend Stunden Reha, Therapie und Aufbautraining in 197 Tagen seit meiner OP» sei viel Zeit zum Nachdenken geblieben, sagt Hirscher. Am Ende hätten sich für ihn zwei Fragen gestellt: «Was will ich vom Leben? Was will das Leben von mir? Selbst in schwierigen Momenten ist meine Antwort darauf immer die gleiche geblieben: wieder Rennen fahren!»

Letztes Comeback jäh gestoppt

Hirscher hatte im September 2019 seinen Rücktritt bekanntgegeben, vor 14 Monaten verkündete er dann sein Comeback. Der 8-fache Gesamtweltcup-Sieger belegte im Riesenslalom von Sölden im Oktober, den 23. Platz. Im November verpasste er beim Slalom in Levi den 2. Durchgang, in Gurgl schied Hirscher im 1. Lauf aus.