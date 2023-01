Der Nidwaldner wird die zweite Abfahrt am Samstag in Kitzbühel auslassen und stattdessen sein Knie schonen.

Odermatt verzichtet auf Start am Samstag

Die zweite Abfahrt am Samstag in Kitzbühel wird ohne Marco Odermatt über die Bühne gehen. Der Nidwaldner erlitt am Freitag auf der Streif einen Schlag auf das linke Knie, als er nach einer knappen halben Minute Fahrzeit einen Sturz nur ganz knapp hatte vermeiden können.

«Ich bin froh, dass ich nicht im Netz gelandet bin. Jetzt muss ich zuerst mein Knie etwas schonen und schaue Tag für Tag weiter», so der Führende im Gesamtweltcup. Gemäss Swiss-Ski wird sich Odermatt weiteren Untersuchungen unterziehen.