Legende: Musste unters Messer Gino Caviezel. Freshfocus/Sven Thomann

Dass Gino Caviezel die Ski-WM in Saalbach verpassen wird, war bereits wenige Stunden nach seinem Sturz in Bormio klar. Der Bündner war auf der Stelvio nach rund 45 Fahrsekunden schwer gestürzt und zog sich dabei neben einer Schulterluxation auch eine «schwere Knieverletzung» zu, wie Swiss-Ski damals mitteilte.

Am Donnerstag wurde Caviezel nun am rechten Knie operiert. Der 32-Jährige hatte den Fokus in den letzten Wochen zuerst auf die Therapie gelegt, um das Trauma herauszuarbeiten. Nun wurde bei ihm eine Rekonstruktion des hinteren Kreuzbandes, eine Meniskus- und Seitenbandoperation sowie eine Refixation von 3 Sehnen am Kniegelenk durchgeführt.

«Es ist sicher eine komplexe und schwere Knieverletzung, die ich da erlitten habe in Bormio und es ist nicht einfach, damit umzugehen», sagt Caviezel und ergänzte: «Ich werde aber alles geben, um gesund zu werden und noch stärker zurückzukommen.» Der Bündner hätte die Vorgaben für eine WM-Selektion sowohl im Super-G wie auch im Riesenslalom erfüllt.