Legende: Befindet sich auf dem Weg der Besserung Cyprien Sarrazin. Imago Images/IPA Sport/Giorgio Panacci

Am 27. Dezember passierte es: Cyprien Sarrazin stürzte im Abschlusstraining zur Abfahrt in Bormio heftigst mit Rücken und Kopf auf die Piste. Dabei erlitt der Speed-Spezialist ein Subduralhämatom – also eine Blutansammlung zwischen den Hirnhäuten. Sarrazin wurde ins künstliche Koma versetzt und über Nacht am Kopf operiert.

Es fühlt sich wie ein Wunder an, dass ich mich so gut und schnell erholt habe.

Später gab es vereinzelte Updates vonseiten des französischen Verbands, auf Instagram veröffentlichte Sarrazin Ende Januar ein Video, in dem es hiess, er fühle sich von Tag zu Tag besser. Am Montag sprach der 30-Jährige erstmals öffentlich über den Unfall.

«Es fühlt sich wie ein Wunder an, dass ich mich so gut und schnell erholt habe», gab Sarrazin zu Protokoll. Denn: «Ich wäre beinahe gestorben», gestand sich der Franzose am Rande einer Veranstaltung des regionalen Parlaments der Olympischen Winterspiele 2030 ein.

Die Aussichten auf eine vollständige Heilung seien aktuell sehr gut, so Sarrazin, der seine Reha derzeit in einer Tagesklinik in Gap (Hautes-Alpes) fortsetzt. «Ich habe keine neurologischen Folgen mehr.»