Gilles Roulin verabschiedet sich nach 7 Jahren auf höchster Rennstufe. «Für mich bleiben sehr schöne Erinnerungen, ich bin super happy und glücklich über meine Karriere», liess sich Roulin in einer Medienmitteilung von Swiss-Ski zitieren.

Schon früh in der Saison habe er gemerkt, dass sich etwas im Kopf verändert habe: «Vor allem am Start hat es sich einfach anders angefühlt wie bisher, die Bereitschaft und der Wille waren nicht mehr wirklich da und so musste ich erkennen, dass der Weg für mich nun wohl in eine andere Richtung gehen soll», erklärte Roulin.

Legende: Hängt seine Ski an den Nagel Gilles Roulin. imago images/abacapress

Platz 4 als bestes Ergebnis im Weltcup

Der Speed-Spezialist fuhr in seiner Karriere im Weltcup 10 Mal in die Top 15. Sein bestes Resultat erzielte er 2017 in Gröden, als er in der Abfahrt das Podest als Vierter nur knapp verpasste. In dieser Saison schaffte es der Zürcher nie in die Top 20. Im Europacup stand er insgesamt 13 Mal auf dem Podest, davon zehn Mal zuoberst.

Roulin nahm 2018 bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang sowie 2019 bei den Weltmeisterschaften im schwedischen Are teil.