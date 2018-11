Der Kanadier beendet seine Karriere per sofort. Nicht einmal bei seinem Heimrennen geht er an den Start.

Erik Guay verkündete seinen Rücktritt kurz nach seinem Startverzicht zum 2. Abfahrts-Training von Lake Louise. «Ich spürte, dass ich nicht mehr auf dem Level bin, das ich mir vorstelle und die Bereitschaft zum Risiko nicht mehr da ist», so der 37-Jährige.

Er habe zudem seine Familie auf den Reisen zusehends vermisst. Schliesslich hätten die Unfälle der Teamkollegen Manuel Osborne-Paradis und Broderick Thompson seine Entscheidung beschleunigt.

Der verheiratete Vater von vier Töchtern beabsichtigte zunächst, 2018/19 seine Abschiedssaison zu bestreiten.

Drei WM-Medaillen

Guay gewann in seiner Laufbahn zweimal WM-Gold und einmal -Silber. 2011 triumphierte er in Garmisch-Partenkirchen in der Abfahrt, 2017 in St. Moritz im Super-G. Im Weltcup siegte er fünfmal. 25 Mal stand er auf dem Podest, so häufig wie kein anderer kanadischer Mann. 2009/10 gewann er die kleine Kristallkugel im Super-G.