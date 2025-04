Per E-Mail teilen

Legende: Zieht einen Schlussstrich Urs Kryenbühl. Freshfocus/Sven Thomann

Am Freitag hat Urs Kryenbühl seinen Rücktritt bekannt gegeben. «Ich durfte einige schöne Momente im Ski-Weltcup erleben, aber leider auch die Schattenseite», so der 31-Jährige. «Immer wieder habe ich mich zurück gekämpft, diese Herausforderungen in mir wachsen lassen, welche mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin und auf das bin ich wirklich stolz.»

Kryenbühl gab sein Weltcup-Debüt im Dezember 2014 und holte auch gleich seine ersten Punkte auf höchster Rennstufe. Insgesamt fuhr der Athlet aus der Innerschweiz im Weltcup 3 Mal auf das Abfahrts-Podest.

In seiner Karriere wurde Kryenbühl immer wieder von schweren Verletzungen ausgebremst, so zuletzt von einer Knieverletzung, welche er sich bei den Rennen im amerikanischen Beaver Creek anfangs Saison zugezogen hat.