Erst leuchtete es im Adelbodener Ziel grün auf, dann übertönte Daniel Yules Urschrei gar die tobenden Fans. Mit dem 3. Slalom-Sieg machte er sich zum Schweizer Rekordmann. «Auch wenn du einen Scheiss machst – gib einfach weiter Gas», habe seine Devise gelautet. Routinier Julien Lizeroux habe ihm anschliessend «grosse Eier» attestiert, lachte Yule.

Die Madonna-Wiederholung knapp verpasst

«Unglaublich» sei sein Triumph. Dass er soeben Schweizer Sportgeschichte geschrieben hatte, war ihm wohl noch nicht bewusst. Dabei lag gar noch Grösseres in der Luft. Wäre der durch eine Grippe handicapierte Ramon Zenhäusern nur 8 Hundertstel schneller gefahren, hätte Swiss-Ski ein bislang einmaliges Resultat wiederholt:

In der 53-jährigen Weltcup-Historie gab es im Männer-Slalom erst einmal ein Podest mit zwei Schweizern: Im Dezember 1978 hatte sich Martial Donnet in Madonna di Campiglio vor Peter Lüscher durchgesetzt. Für Donnet blieb es das einzige Weltcup-Podest seiner Karriere. Lüscher, vor allem im Riesenslalom eine Macht, feierte 6 Wochen später seinen ersten und zugleich letzten Slalom-Triumph.

Ein Quartett mit Podest-Potenzial

Auch die plötzliche mannschaftliche Breite im Team ist ein Novum. Zwar standen 2017 in Levi 4 Schweizer in den Top 10, aufs Podest schaffte es indes keiner. Am «Chuenisbärgli» fuhren zwar «nur» 3 Swiss-Ski-Athleten unter die schnellsten 10, Tanguy Nef vergab indes ein Top-Resultat mit einem Einfädler. Und Loïc Meillard (9.) war nach dem 1. Lauf und Rang 5 ebenfalls auf Kurs.

Bei den Siegerlisten der Frauen gehören etwa mit Vreni Schneider, Erika Hess oder Lise-Marie Morerod etliche Schweizerinnen zu den «Serientäterinnen». Wendy Holdener wäre fraglos Mitglied des exklusiven Zirkels, hätte sie nicht das Pech, zur selben Zeit wie Jahrhundert-Talent Mikaela Shiffrin durch den Stangenwald zu jagen.

17. Schweizer Slalom-Sieg

Bei den Männern ist die Auflistung eidgenössischer Slalom-Champs weit übersichtlicher. Yules Siegpremiere im Dezember 2018 in Madonna di Campiglio war der erste Schweizer Triumph in einem Weltcup-Slalom, seit Marc Gini 2007 auf der Reiteralm gewonnen hatte.

Mit Ramon Zenhäuserns Triumph im März 2019 in Kranjska Gora verfügte das Schweizer Slalom-Team plötzlich über einen 2. Siegfahrer. Dass sich nun auch Meillard und Nef an die Weltspitze heranpirschen, lässt hoffen, dass Madonna 1978 bald eine Wiederholung findet.

Schweizer Sieger im Slalom-Weltcup Datum

Ort

Sieger 12.01.2020 Adelboden Daniel Yule

08.01.2020 Madonna di Campiglio

Daniel Yule

10.03.2019 Kranjska Gora Ramon Zenhäusern 22.12.2018 Madonna di Campiglio Daniel Yule 11.11.2007 Reiteralm Marc Gini 07.01.2007 Adelboden Marc Berthod 21.12.1999 Kranjska Gora Didier Plaschy 23.11.1999 Vail/Beaver Creek Didier Plaschy 30.11.1991 Breckenridge Paul Accola 18.01.1987 Wengen Joel Gaspoz 23.02.1986 Are Pirmin Zurbriggen 10.12.1984 Sestriere Pirmin Zurbriggen 28.01.1979 Garmisch-Partenkirchen Peter Lüscher 13.12.1978 Madonna di Campiglio Martial Donnet

(2. Peter Lüscher) 17.02.1969 Kranjska Gora Edmund Bruggmann 21.01.1968 Kitzbühel Dumeng Giovanoli 14.01.1968 Wengen Dumeng Giovanoli

